Innerspor, bilstart og sprint er forutsetningene når Dag-Sveinung Dalen kjører vårt DD-holdepunkt Only Be Kind To Me (V65-6/DD-2) i Skien i kveld. Fjorårets kuskechampion jobber hardt for også å ta hjem årets landschampionat. Før kveldens stevne leder han med sju seire til gode på rivalen Eirik Høitomt. (hesteguiden.com /NTB)