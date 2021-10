Sport på TV torsdag, time for time

05.00: Golf, BMW Championship (2 mill. dollar) på LPGA-touren for kvinner. Første dag fra Busan, Sør-Korea. (Vsport Golf)

06.00: Golf, Japan Championship (9,95 mill. dollar) på PGA-touren for menn. Første dag fra Chiba. Ingen norske deltakere. (Eurosport N)

10.55: Turn, mangekamp kvinner fra VM i Kitakyushu, Japan. (SVT1)

13.30: Golf, Mallorca Open (1 mill. euro) på Europatouren for menn. Første dag fra Santa Ponsa, med Kristoffer Reitan fra Oslo Golfklubb. Reitan starter sin første runde klokka 13.10 norsk tid. (Vsport Golf)

18.45: Fotball, UEFAs Conferenceliga menn, 3. runde gruppe C: Bodø/Glimt – AS Roma fra Aspmyra Stadion. Glimt-trener Kjetil Knutsen er opptatt av at laget hans skal våge å angripe, selv om det er José Mourinhos millionærer fra Roma som står på motsatt halvdel. Strengt tatt er det vel også det offensive som kan være Bodø/Glimts styrke i dette oppgjøret, i tillegg til nordnorsk klima og Aspmyras kunstgress. Italienerne kommer neppe til å trives i tre plussgrader og vindkast opp mot 15–16 m/s (ifølge Yr). Men favoritter er Glimt ikke. (Viasat 4)

18.45: Fotball, UEFAs Europaliga menn, 3. runde gruppe E: Lazio – Olympique Marseille fra Stadio Olimpico i Roma (Vsport 2). Gruppe G: Real Betis – Bayer Leverkusen fra Estadio Benito Villamarín i Sevilla. (Vsport 3)

18.45: Fotball, UEFAs Conferenceliga menn, 3. runde gruppe G: Vitesse Arnhem – Tottenham fra GelreDome. Harry Kane og Spurs hadde en god opplevelse i forrige runde, da lille Mura 05 fra Slovenia ble sendt hjem fra London med 1–5. Kane selv gjorde hattrick etter pause. (Vsport 1)

18.45: Håndball, EHFs mesterliga, 5. runde gruppe B: Telekom Veszprem – Flensburg-Handewitt. De norske Flensburg-proffene Magnus Abelvik Rød og Gøran Johannessen liker nok dårlig å være tabelljumbo. Ett fattig poeng på fire kamper er alt den tyske storklubben har klart å skrape sammen. Ungarske Veszprem henger med i toppen med tre seire så langt. (Vsport +)

19.00: Ishockey, Eliteserien menn, 13. runde: Grüner – Stavanger Oilers fra Grünerhallen. Grüner slo serietoer Lillehammer på borteis etter forlengning sist. Klarer de å sjokkere Oilers også? (TV 2 Sport 2)

19.15: Fotball, VM-kvalifisering kvinner, 3. runde gruppe F: Polen – Norge fra Lodz. Norge har slått Armenia og Kosovo og står med full pott. Polen greide uavgjort mot Belgia, som Norge møter i neste uke, så dette er en viktig landskamp for kaptein Caroline Graham Hansen og de norske jentene. (NRK 2)

19.45: Fotball, VM-kvalifisering kvinner, 3. runde gruppe A: Irland – Sverige fra Tallaght Stadium i Dublin. (SVT2)

21.00: Fotball, UEFAs Europaliga menn, 3. runde gruppe A: Rangers – Brøndby fra Ibrox Stadium i Glasgow (Vsport 2). Gruppe B: PSV Eindhoven – AS Monaco fra Philips Stadion. Den norske 19-åringen Fredrik Oppegård sliter med skade og er neppe i PSV-troppen (Vsport +). Gruppe D: Eintracht Frankfurt – Olympiakos fra Deutsche Bank Park. Jens Petter Hauge (22) spilte 90 minutter for Eintracht i Bundesliga i helgen (Vsport 3). Gruppe H: West Ham United – KRC Genk fra London Stadium. West Ham har to strake seire og topper gruppa. (Vsport 1)

21.00: Fotball, spansk La Liga 2, 11. runde: Real Oviedo – Burgos fra Estadio Nuevo Carlos Tartiere. (TV 2 Sport 1)

01.00: Ishockey, NHL: Florida Panthers – Colorado Avalanche fra BB & T Center i Sunrise (Vsport 2), Montreal Canadiens – Carolina Hurricanes fra Bell Centre. (Vsport 1)

02.20: Amerikansk fotball, NFL: Cleveland Browns – Denver Broncos fra FirstEnergy Stadium. (Vsport +)

04.00: Ishockey, NHL: Arizona Coyotes – Edmonton Oilers fra Gila River Arena i Phoenix. (Vsport 1)

