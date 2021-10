Sport på TV onsdag, time for time

15.00: Fotball, 1. divisjon menn, 24. runde: KFUM Oslo – Bryne fra KFUM Arena. «Kåffa» tapte for serieleder HamKam sist, men har vist god høstform og biter seg fast på playoff-plass. Bryne begynner å bli involvert i bunnstriden for alvor. (Eurosport N)

16.30: Fotball, UEFAs Europaliga, 3. runde gruppe C: Spartak Moskva – Leicester City fra Otkrytije Arena. (Vsport 1)

17.00: Fotball, 1. divisjon menn, 24. runde: Fotball direkte, studiosending med reportasjer og direkte innslag fra kampene Fredrikstad – Strømmen, Raufoss – Stjørdals-Blink, Sandnes Ulf – Åsane, Sogndal – HamKam, Start – Grorud og Ull/Kisa – Jerv. Kampstart kl. 18.00. Enkeltkamper kan strømmes direkte på nettkanalene Discovery + og Eurosport Player. (Eurosport N)

18.00: Fotball, 1. divisjon menn, 24. runde: Ullensaker/Kisa – FK Jerv fra Jessheim Stadion. (MAX)

18.45: Håndball, EHFs mesterliga menn, gruppe A: Elverum – PPD Zagreb fra Terningen Arena. Elverum har spilt tre gode bortekamper på rad nå. Uavgjort i Zagreb for tre uker siden og seier i ungarske Szeged i forrige uke har brakt dem opp på den siste plassen som gir cupspill. Seier her er et «must». (Viasat 4). Gruppe A: Aalborg – HC Vardar Skopje fra Jutlander Bank Arena. (Vsport 1)

18.45: Fotball, UEFAs mesterliga menn, 3. runde gruppe E: FC Barcelona – Dinamo Kiev fra Camp Nou. Ingen bønn nå: Denne kampen må «Barca» vinne. To tap, 0–6 i mål og tabelljumbo i gruppa er langt unna klubbens ambisjoner. Dessuten venter sesongens første «El Clásico» mot Real Madrid til helgen og både spillerne og den hardt pressede manageren Ronald Koeman trenger en god opplevelse før det. (TV 2 Sport Premium). Gruppe G: FC Salzburg – VfL Wolfsburg fra Red Bull Arena. (TV 2 Sport Premium 2)

20.00: Fotball, 1. divisjon menn, 24. runde: Ranheim – Aalesund fra Extra Arena. Kan Ranheim legge inn en playoff-søknad ved å stoppe opprykkstoget til AaFK? (Eurosport N)

20.30: Hånball, Eliteserien kvinner, 8. runde: Storhamar – Molde HK fra Boligpartner Arena. (TV 2 Sport 2)

20.45: Fotball, engelsk Championship, 13. runde: Swansea City – West Bromwich Albion fra Liberty Stadium. (Vsport 1)

21.00: Fotball, UEFAs mesterliga menn, 3. runde gruppe F: Manchester United – Atalanta fra Old Trafford. Presset mot United-manager Ole Gunnar Solskjær har gradvis økt en stund nå og det ble ikke lettere å håndtere etter helgens 2–4 for Leicester i Premier League. Mesterligaen åpnet verst tenkelig med tap for Young Boys, mens en Ronaldo-scoring fem minutter på overtid berget seier mot Villarreal i forrige hjemmekamp. Nå må United tette igjen forsvaret og plukke ned gruppeleder Atalanta, som er kjent for sin offensive spillestil og for å score mye og seint i sine kamper. (TV 2 Sport Premium). Gruppe H: Chelsea – Malmö FF fra Stamford Bridge i London. MFF og norske Jo Inge Berget har fått et tøft møte med Europas toppnivå, med 0–7 i mål og null poeng på de to første. Dette ser heller ikke lett ut. (TV 2 Sport 1). Gruppe E: Benfica – Bayern München fra Estádio da Luz i Lisboa. (TV 2 Sport Premium 2)

23.08: Baseball, USAs Major League, semifinale eventuell 5. kamp: Boston Red Sox – Houston Astros fra Fenway Park. Boston ledet 2–1 etter tre kamper, den fjerde ble spilt natt til i dag. (Vsport +)

01.30: Ishockey, NHL: Philadelphia Flyers – Boston Bruins fra Wells Fargo Center. (Vsport 1)

04.00: Ishockey, NHL: Vegas Golden Knights – St. Louis Blues fra T-Mobile Arena. (Vsport 2)

