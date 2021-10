Glimt-sjefen før stjernemøtet i Europa: – Må våge å dominere kampen

Torsdag kveld blir det fullt hus Aspmyra når José Mourinho og hans italienske lag kommer på besøk i conferenceligaen.

– Det er en kamp vi gleder oss utrolig til. Den er ekstremt stor og historisk for klubben, men det er også en kamp vi har gjort oss fortjent til å spille, sier Knutsen i forkant av oppgjøret.

Roma er blant Serie As beste lag, men Knutsen er opptatt av at Glimt må huske på hva de er gode på og ikke la seg blende av motstanderen.

– Nøkkelen blir at vi våger å dominere kampen. Det har vi i vårt grunnspill, og så må vi være tålmodige når vi spiller dem lavt. I tillegg skal vi utnytte kontringsstyrken når muligheten byr seg.

Fartsfylt?

Her hjemme møter Bodø/Glimt som oftest lag som legger seg bakpå. Det har de også fått erfare i tidligere europacupkamper i år. Selv om Mourinho er kjent for å være defensivt anlagt, ser Knutsen for seg fartsfylt underholdning torsdag kveld.

– Jeg tror det blir en mye mer åpen kamp. Vi har sett alle kampene Roma har spilt (under Mourinho). De er best defensivt i gjenvinningspresset og det lave presset, men de liker også å presse høyt, påpeker Glimt-sjefen.

Han advarer også mot Romas individuelle ferdigheter på den siste tredelen.

Ser til Klopp og Eggen

Knutsen er imponert over Mourinhos trenerkarriere, men erkjenner at det er andre han heller ser opp til.

– Han er en av de mest profilerte og suksessfulle managerne i Europa. Jeg lar meg inspirere av veldig mange, men har kanskje andre trenere som jeg ser mer til. Det er ingen hemmelighet at jeg henter inspirasjon fra Nils Arne Eggen og Jürgen Klopp.

Glimt står med fire poeng etter to kamper i conferenceligaens gruppespill, mens Roma har full pott.

