Europeiske fotballforbund kan bryte med Fifa i protest mot VM-planer

Det er det tyske nyhetsbyrået DPA som hevder å ha kilder på at «mer enn et dusin» forbund kan komme til å bryte med Det internasjonale fotballforbundet (Fifa).

Fifa-toppene jobber med å se på muligheten for å arrangere fotball-VM annethvert år fra 2026. Planene har skapt hissig debatt. Det europeiske fotballforbundet (Uefa) og Det søramerikanske fotballforbundet (Conmebol) er blant de skarpeste motstanderne. Det samme er Den internasjonale olympiske komité (IOC).

Denne uken møter Fifas utviklingssjef Arsène Wenger landslagssjefer fra samtlige medlemsland, blant dem Ståle Solbakken, for å diskutere en rekke temaer. VM-planene er blant disse.

Uefa-president Aleksander Ceferin har truet med VM-boikott, og i forrige uke mer enn antydet den danske fotballpresidenten Jesper Møller at det kan bli aktuelt å vende Fifa ryggen.

– I verste fall, og som en siste utvei, kan det ikke utelukkes at fotballforbund bryter med Fifa i protest og mangel på entusiasme rundt planene, sa Møller.

Ifølge DPA skal en rekke forbund være på linje med den danske fotballpresidenten.

Styret i Fifa møtes onsdag med VM-saken på agendaen.

Fifa-statuttene åpner for at medlemsland kan bryte ut ved kalenderårets slutt, forutsatt at beslutningen er varslet seks måneder tidligere. De vil i så fall fortsette å delta i turneringer i Uefa-regi, men ikke i konkurranser der Fifa styrer.

I et intervju med den tyske avisen Sport Bild onsdag sa den spanske fotballpresidenten Javier Tebas at VM hvert annet år vil «ødelegge hele fotballens økosystem».

