Trener Erik Killingmo har gjort et enormt stykke arbeid med kaldblodstraveren Todin (V75-7). På Bjerke i kveld jakter den lille hingsten sin femte strake seier og vi tror han får den. De fire siste startene har sjuåringen plusset på kontoen sin over 260.000 kroner. Kanskje enda mer imponerenede: Han har vunnet på alle typer distanser, fra sprint (1.609 meter) til en kraftprøve på over 3.100 meter. (Anders Kongsrud)