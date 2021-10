Sport på TV tirsdag, time for time

16.30: Fotball, UEFAs Europaliga menn, 3 runde. Gruppe G: Celtic – Ferencvaros fra Celtic Park i Glasgow. Celtic har levert langt under forventningene i hjemlig liga og holder «bare» en fjerdeplass etter ni runder, fire poeng bak erkerival og ligaleder Rangers. Også i Europaligaen har det kladdet, med tap både for Betis (3–4) og Leverkusen (0–4). De ungarske mesterne har tapt for de samme lagene, så dette er et rent bunnoppgjør i gruppa. Nordmennene Kristoffer Zachariassen og Tokmac Nguen må likevel regne med en tøff bortekamp. Drammenseren Tokmac scoret seiersmålet på denne banen da klubbene møttes i mesterliga-kvaliken i fjor. (Vsport 1)

18.45: Fotball, UEFAs mesterliga menn, 3. runde. Gruppe C: Besiktas – Sporting Lisboa fra Vodafone Park i Istanbul (TV 2 Sport Premium 2). Gruppe A: Club Brugge – Manchester City fra Jan Breydel Stadion. City er skyhøye favoritter, men skal ikke regne med noen spasertur i parken. Pokaljegeren Pep Guardiola er fullt klar over at belgierne holdt Paris SG til uavgjort her for en drøy måned siden. City tapte 0–2 for PSG i Paris i forrige runde. (TV 2 Sport Premium)

20.45: Fotball, engelsk Championship, 13. runde: Stoke City – AFC Bournemouth fra Britannia (Bet365) Stadium. Stoke tapte i Sheffield i helgen og gled ned til femteplass. Ligaleder Bournemouth har ennå ikke tapt på 12 kamper, heller ikke borte. Stoke har vært sterke hjemme, men har tapt på eget gress mot laget fra sørøstkysten de tre siste gangene. (Vsport 1)

21.00: Fotball, UEFAs mesterliga menn, 3. runde. Gruppe A: Paris Saint-Germain – RB Leipzig fra Parc des Princes i Paris (TV 2 Sport Premium 2). Gruppe B: Atlético Madrid – Liverpool fra Wanda Metropolitano. Atlético har ikke vunnet hjemme på de fire siste forsøkene i mesterligaen. Liverpool topper gruppa etter å ha slått både AC Milan og FC Porto. Mohamed Salah har scoret for «The Reds» i fem strake bortekamper i mesterligaen. (TV 2 Sport Premium). Gruppe C: Ajax – Borussia Dortmund fra Johann Cruijff Arena i Amsterdam. Erling Braut Haaland er tilbake fra skade for Dortmund og leverte varene umiddelbart med to scoringer i helgens 3–1-seier over FSV Mainz i Bundesliga. Med 49 mål på 49 kamper i Bundesliga slettet jærbuen enda en rekord: Uwe Seelers 49 mål på 59 kamper for Hamburger SV for over 50 år siden. Både Ajax og Dortmund har vunnet sine to første kamper i denne gruppa. (TV 2 Sport 1)

23.08: Baseball, USAs Major League, semifinale 3. kamp: Los Angeles Dodgers – Atlanta Braves fra Dodger Stadium. Braves leder 2–0 i kamper. (Vsport +)

01.00: Ishockey, NHL: Washington Capitals – Colorado Avalanche fra Capital One Arena. (Vsport 2)

02.00: Ishockey, NHL: Minnesota Wild – Winnipeg Jets fra Xcel Energy Center i St. Paul. Mats Zuccarello og Minnesota har vunnet sine to første kamper på borteis og får en varm velkomst i egen arena til sesongens første hjemmekamp. (Vsport 1)

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen