Ødegaard kritiseres etter poengtap: – Ulikt ham

Innbytter Alexandre Lacazette kom inn for Ødegaard i det 67. minuttet og endte opp med å redde poeng på overtid. Nordmannen startet kampen sentralt på midten i en av de to dype rollene sammen med Thomas Partey. Etter hvilen ble Albert Lokonga byttet inn på midtbanen, og Ødegaard fikk være mer offensiv i et drøyt kvarter uten at det ga utslag.

I avisen London Evening Standard fikk Partey svakest Arsenal-karakter på børsen med 4. Ødegaard fikk 5 med følgende begrunnelse: «Litt som mot Brighton før landslagspausen. Han var ikke på sitt beste. Touch og pasninger var ikke helt der, som er ulikt ham».

På børsen hos Sky Sports fikk Ødegaard 5, den svakeste Arsenal-karakteren, sammen med Partey, Bukayo Saka, Emile Smith Rowe og Nicolas Pépé.

Neste oppgave for Arsenal er mot Aston Villa på fredag.