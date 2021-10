Manchester City utklasset Brugge med 5-1

Seieren kunne fort ha blitt enda større, for det var stor klasseforskjell mellom lagene. Da Pep Guardiolas mannskap vartet opp med hele sitt spillerepertoar var Brugge sjanseløse. João Cancelo, Riyad Mahrez (2), Kyle Walker og Cole Palmer sto bak målene.

Hjemmelaget fikk sitt trøstemål med ti minutter igjen da Hans Vanaken fikk stå alene inne i feltet og score på én touch. Målet kom for sent til å endre kampbildet, og Mahrez satte sitt annet må for kvelden til 5-1 kort etter.

Det belgiske laget hadde startet best i gruppe A med uavgjort hjemme mot Paris Saint-Germain og borteseier mot RB Leipzig. Manchester City slo kraftig tilbake etter 0-2-tapet for PSG i den forrige mesterligakampen, og det gikk hardt ut over det belgiske mesterlaget.

City hadde flere gode forsøk den første halvtimen som enten ble klarert eller avblåst for et par hårfine offsidesituasjoner. Phil Foden og Jack Grealish klarte til tross for tøff behandling av Brugge-forsvaret å komme seg relativt lett gjennom på venstrekanten.

Etter en halvtime skulle det endelig lykkes. Et langt framspill fra Foden fant venstrebacken João Cancelo. Portugiseren tok flott ned ballen og satte den mellom beina på Simon Mignolet til 1-0.

Etter 42 minutter ble Riyad Mahrez felt på vei gjennom like innenfor 16-meteren. Mahrez sendte Mignolet til hjørnet og satte straffen i mål til 2-0.

Åtte minutter etter pause økte Kyle Walker til 3-0 da høyrebacken løp gjennom Brugge-forsvaret fra dypet på en pasning fra Kevin De Bruyne.

Etter 67 minutter satte innbytter Cole Palmer sitt første mål for Manchester City. Raheem Sterling fant 19-åringen ute på 16-meteren, og han bredsidet ballen i mål til 4-0 som om han aldri har gjort annet.

De to lagene møtes igjen i Manchester 3. november.

