Inter stoppet Sheriff – Real Madrid vant stort borte

Sheriff hadde tatt føringen i gruppe D med storlagene Real Madrid og Inter etter seier i sine to første kamper. Laget slo mektige Real med 2-1 i Madrid sist, men tirsdag ble det bråstopp mot et Inter som ikke hadde scoret i sine to første mesterligakamper.

Inter produserte mange dødballer og sjanser den første halvtimen. Etter 34 minutter lyktes endelig hjemmelaget da Edin Dzeko fikk stå alene inne i feltet og banket ballen i krysset etter en corner.

Sheriff og Sébastien Thill viste hvorfor de må regnes med. Sju minutter etter sidebytte fikk de frispark i god posisjon. Thill skrudde ballen utakbart utenfor Samir Handanovics rekkevidde. Thill sto også for vinnermålet mot Real Madrid på Santiago Bernabeau.

Lykken varte derimot ikke lenge denne gangen for laget fra Moldova. Dzeko kombinerte flott med Arturo Vidal, og chileneren med hanekammen sendte hjemmelaget i ledelsen etter 58 minutter. Ni minutter senere sto nederlandske Stefan de Vrij inne i feltet etter en corner og banket inn 3-1.

