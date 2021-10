Sport på TV mandag, time for time

19.00: Fotball, dansk Superliga menn, 12. runde: AGF Aarhus – AaB Aalborg fra Ceres Park. Heftig derby mellom Jyllands to største byer, der gjestende AaB har best flyt og holder tredjeplassen bak Midtjylland og København. Aalborg har norske Daniel Granli (27) og Iver Fossum (25) i stallen. AGF har ingen nordmenn, men mange vil huske en sterk spiss fra norsk eliteserie: Patrick Mortensen (32) imponerte kraftig i sine fire sesonger for Sarpsborg 08 i perioden 2015–2018. (Vsport 2)

19.00: Fotball, spansk La Liga, 9. runde: Alavés – Real Betis fra Estadio Mendizorrotza i Vitoria-Gasteiz. Bunnlaget Alavés sjokkvant 1–0 over mesterne Atlético i forrige hjemmekamp, så gjestene fra Sevilla har all grunn til å passe seg. (TV 2 Sport Premium 2)

19.45: E-sport, Telialigaen, 6 runde: Void – 777. (TV 2 Sport 1)

20.00: Håndball, dansk eliteserie kvinner, 8. runde: København – Herning-Ikast fra Frederiksberghallen. (TV 2 Sport 2)

21.00: Fotball, spansk La Liga, 9. runde: Espanyol – CF Cadiz fra Estadi RCDE i Cornella de Llobregat utenfor Barcelona. Espanyol gjorde oppholdet på nivå to kort, men har bare to seire etter returen til eliten. Den siste kom rett før landslagspausen og var et skikkelig brak: 2–1 over Real Madrid på dagens arena. (TV 2 Sport Premium 2)

21.00: Fotball, engelsk Premier League, 8. runde: Arsenal – Crystal Palace fra Emirates Stadium i London. Arsenal åpnet katastrofalt med tre stygge tap, men har nå sanket alle sine 10 poeng på de fire siste. Martin Ødegaard har blomstret i takt med laget, men nå kommer han rett fra tøffe landskamper med Norge og må omstille seg til å prestere i klubbtrøya. Palace tar turen fra sør til nord i London og blir neppe noen walk over: Arsenal har ikke slått dem på hjemmebane på de tre foregående forsøkene (0-2-1). (TV 2 Sport Premium)

01.00: Ishockey, NHL: Toronto Maple Leafs – New York Rangers fra Scotiabank Arena. (Vsport 1)

02.15: Amerikansk fotball, NFL: Tennessee Titans – Buffalo Bills fra Nissan Stadium i Nashville. (Vsport +)

03.30: Ishockey, NHL: Calgary Flames – St. Louis Blues fra Scotiabank Saddledome. (Vsport 1)

04.00: Ishockey, NHL: Arizona Coyotes – St. Louis Blues fra Gila River Arena i Phoenix. (Vsport 2)

