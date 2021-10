Simulert høyde-trening skal rapporteres til Antidoping Norge

Det besluttet det ekstraordinære Idrettstinget med stemmetallene 146-2 søndag, melder VG og TV 2.

Det kom fram at det ikke finnes noen sanksjonsmuligheter mot dem som ikke bruker høydehus i tråd med de retningslinjene som idrettstinget søndag vedtar.

– De som vil bruke simulert høyde, skal rådføre seg med eksperter i Olympiatoppen. Det skal bare brukes av utøvere som er på svært høyt internasjonalt nivå over tid. Og bruken skal registreres hos særforbundet - og viderebringes til Antidoping Norge, sa visepresident i NIF Vibecke Sørensen på søndagens ting.

Grunnen til denne ordningen er ifølge Sørensen denne: – Fordi bruk av høydehus kan maskere andre ulovlige metoder, og fordi det kan gi endret blodprofil hos utøveren.

Retningslinjene gjør at det kun er utøvere som befinner seg på «svært høyt internasjonalt nivå» (aktuelle for OL, Paralympics, VM, EM eller lignende på seniornivå) som kan benytte seg av simulert høyde.

Det er ikke satt noen aldersgrense for vedtaket, slik at en 13-åring i teorien kan ta i bruk høydehus dersom vedkommende befinner seg på et høyt internasjonalt seniornivå.

Det særnorske forbudet mot bruk av simulert høyde, ble opphevet i vår.

I Norge var bruk av høydehus forbudt fra 2003. Forslag om å skrote forbudet ble nedstemt av idrettstinget både i 2008 og 2015.

Dette er simulert høydetrening:

* Idrettsutøveren oppholder seg i et hus eller rom, populært kalt høydehus, der man senker oksygentrykket og simulerer at man er på et høyere nivå enn det man egentlig er.

* Formålet er å øke mengden røde blodceller, som skal gi utøveren bedre fysisk utholdenhet i konkurranse.

* To former for slike høyderom er vanlige: Enten lavtrykkshøydehus der man pumper ut en viss mengde luft fra rommet, eller et normaltrykkshøydehus der man erstatter noe av oksygenet med nitrogen.

* Det er mulig å simulere høyder opp til 5000 meter over havet.

* Bruk av høydehus har vært ulovlig i norsk idrett siden 2003. Norge er det eneste landet i verden som har hatt et generelt forbud mot høydehus. Forslag om å oppheve forbudet ble nedstemt av idrettstinget både i 2008 og 2015.

* Også Italia har et forbud mot å oppholde seg i simulert høyde, men italienske utøvere kan benytte kunstig høyde når de er utenlands. Det kan ikke norske utøvere med dagens regelverk.

* Lørdag 29. mai vedtok idrettstinget at høydehus-nekten skal fjernes. Norges Friidrettsforbund og idrettsstyret la fram forslag om å oppheve forbudet. Til slutt var det idrettsstyrets forslag det ble stemt over, og opptellingen viste 133-30 i favør en opphevelse.

* Torsdag 16. september anbefalte en arbeidsgruppe nedsatt av idrettsstyret at kun eliteutøvere på høyt internasjonalt nivå bør få bruke simulert høyde.

Kilder: NTB, Store Norske Leksikon, Norges Friidrettsforbund

