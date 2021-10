TV-sport fredag, time for time

12.48: Snooker, Northern Ireland Open (405.000 pund). Første kvartfinale fra Waterfront Hall i Belfast. Hjemmehåpet Mark Allen møter den engelske tittelforsvareren Judd Trump. Trump har vunnet tre år på rad. Det spilles best av ni partier. (Eurosport 1)

13.00: Kortspill, NM i poker fra Gardermoen. (TV 2 Sport 2)

14.00: Golf, Andalucia Masters (3 mill. euro) på Europatouren for menn. Andre spilledag fra RC Valderrama i Sotogrande, Spania. Kristoffer Reitan fra Oslo Golfklubb er norsk deltager. Med en innledningsrunde tre slag over par ligger han på en delt 57.-plass. Dermed blir det en ny fredag i kamp for å få spille resten av helgen. Han starter sin andre runde klokka 14.40. (Vsport Golf)

16.00: Snooker, Northern Ireland Open. Andre kvartfinale fra Waterfront Hall i Belfast: Shaun Murphy mot Ricky Walden, begge fra England. (Eurosport 1)

19.00: Fotball, dansk Superliga menn, 12. runde: Viborg FF – Silkeborg fra Energi Viborg Arena. Festen har lagt seg etter landslagets åttende strake seier i VM-kvalifiseringen tirsdag. VM-billetten til Qatar 2022 er sikret og dermed vender dansk fotball tilbake til hverdagen. Det skjer når årets overraskelse Silkeborg – bare to tap på 11 kamper – tar den korte turen nordover til Viborg og et jysk derby. Vertene har slitt litt mer og ligger plantet i en tidlig bunnstrid. Men de spiller ofte uavgjort. (Vsport +)

19.45: Snooker, Northern Ireland Open. De to siste kvartfinalene fra Belfast: Yan Bingtao (Kina) – Mitchell Mann (England) og John Higgins (Skottland) – David Gilbert (England). (Eurosport 1)

20.00: Darts, EM for profesjonelle fra Salzburg, Østerrike. Andre dag. (Vsport 3)

20.00: Tennis, ATP 1000-turneringen BNP Paribas Open (hardcourt – 8,3 mill. dollar). Kvartfinale fra Indian Wells, California. Nikoloz Basilashvili fra Georgia mot greske Stefanos Tsitsipas. (Eurosport N)

20.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga menn, 8. runde: TSG Hoffenheim – FC Köln fra PreZero Arena i Sinsheim. Også tysk toppserie drar i gang etter landslagspausen i kveld. Det skjer når ligaens mest ustabile mannskap Hoffenheim tar imot Köln, som har gjort det overraskende bra og i øyeblikket holder sjetteplassen. Den gir plass i Conferenceligaen ved sesongslutt, men dit er det langt. (Vsport 1)

21.00: Fotball, spansk La Liga 2, 10. runde: Eibar – Almería fra Estadio Municipal de Ipurua. Viktig kamp i toppen når ligaleder Almería reiser til Baskerland for å møte femteplasserte Eibar. Det skiller fire poeng før denne. (TV 2 Sport 1)

21.00: Fotball, engelsk Championship, 12. runde: West Bromwich Albion – Birmingham City fra The Hawthorns. Prestisjetungt lokalderby mellom to klubber som egentlig ikke hater hverandre så veldig, kort avstand til tross. De er forent i en felles rivalisering mot Aston Villa og Wolves. Der slår de dårlige følelsene inn for alvor. WBA har tapt bare én av 11 kamper og jobber hardt under den nye franske manageren Valerien Ismaël for å returnere til Premier League så fort som mulig, mens Birmingham har falt til nedre halvdel etter en lovende start under sin forholdsvis ferske manager Lee Bowyer. Men fra å ha hatt et pottetett forsvar slo det lekk for «Blues» i siste halvdel av september. Nå har de fire tap og en U på de fem siste og det haster med å reparere. De to klubbene møtes for 134. gang i kveld. West Bromwich leder statistikken med tallene 60-38-35. De har heller ikke tapt for naboen på de siste åtte kampene. (Vsport 2)

22.00: Tennis, ATP-turneringen for menn fra Indian Wells, California. Siste kvartfinale går mellom Taylor Fritz fra USA og tyske Alexander Zverev. (Eurosport N)

00.00: Golf, The CJ Cup (9,75 mill. dollar) på PGA-touren for menn. Andre spilledag fra The Summit Club i Las Vegas. Viktor Hovland gjorde en ny god åpningsrunde natt til fredag på sju slag under banens par. Dermed ligger han i angrepsposisjon på en delt fjerdeplass. Hovland starter sin andre runde klokka 18.25 norsk tid sammen med amerikanerne Dustin Johnson og Xander Schauffele. (Eurosport 1)

01.00: Ishockey, NHL: Philadelphia Flyers – Vancouver Canucks fra Wells Fargo Center (Vsport 1), New Jersey Devils – Chicago Blackhawks fra Prudential Center i Newark. (Vsport 2)

04.00: Ishockey, NHL: Anaheim Ducks – Minnesota Wild fra Honda Center. Her kan nattevåkere og morgenfugler få med seg at også Mats Zuccarello og Wild starter den nye NHL-sesongen. De tapte hele 1–5 for Chicago i sin siste treningskamp. (Vsport 1)