Verdenstoeren mistet grepet – overraskende slått ut i Indian Wells

Medvedevs tap kom uventet. Verdenstoeren har i høst vært i svært god form, og for en måned siden vant han US Open-finalen mot Novak Djokovic.

Russeren fikk onsdag et forsprang med seier 6-4 i første sett mot bulgarske Dimitrov, men røk 4-6 og 3-6 i de to neste. Dermed var det over og ut for verdens nest beste tennisspiller, som kom til Masters-turneringen i sørlige California som førsteseedet.

26 plasser skiller Medvedev og Dimitrov på ATP-rankingen.

Neste oppgave for Dimitrov blir kvartfinalen mot Hubert Hurkacz fra Polen. Den spilles torsdag kveld.

Casper Ruud var en annen høyt seedet spiller som røk ut onsdag. Nordmannen måtte gi tapt for argentinske Diego Schwartzman.

