TV-sport torsdag, time for time

11.30: Sykling, presentasjon av løypetraseen for Tour de France 2022. Rittet starter i København neste år og de tre første etappene skal arrangeres i Danmark. (Eurosport 1, TV 2 Sport 2)

13.48: Snooker, Northern Ireland Open (405.000 pund). Sjette dag, tredje runde fra Waterfront Hall i Belfast. (Eurosport 1)

14.00: Golf, Andalucia Masters (3 mill. euro) på Europatouren for menn. Første spilledag fra RC Valderrama i Sotogrande, Spania. Kristoffer Reitan fra Oslo Golfklubb er norsk deltager. Han starter sin første runde klokka 10.20. (Vsport Golf)

15.15: Kortspill, NM i poker fra Gardermoen. (TV 2 Sport 2)

18.45: Håndball, EHFs mesterliga, 4. runde gruppe A: Pick Szeged – Elverum fra Varosi Sportcsarnok. Norges beste eliteklubb for menn har det naturlig nok tøffere i mesterligaen enn i hjemlig serie, men har vist mer lovende takter nå enn sist. Kanskje ikke så merkelig, i covid-sesongen 2020 måtte Elverum spille alle sine kamper på bortebane. Nå har trener Børge Lunds menn gjort en god figur borte mot mesterne THW Kiel (femmålstap) og fått uavgjort mot Vardar Skopje (H) og Zagreb (B). Ungarske Szeged ledet gruppe A før kampene i går kveld, så dette er en ny tøff oppgave på bortebane. (Viasat 4)

19.00: Ishockey, Eliteserien menn, 11. runde: Stjernen – Vålerenga fra Stjernehallen i Fredrikstad. Stjernen har fått en solid start på årets sesong og leder ligaen, fire poeng foran Stavanger. Sist ble det 4–1 over rivalen Sparta. Vålerenga har slitt litt mer og tapte 1–3 forrige gang de besøkte Stjernehallen. Men VIF har så absolutt potensial og slo Frisk på straffer på borteis sist. De har seks poeng å hente inn på ligalederen. (TV 2 Sport 1)

19.00: Håndball, tysk Bundesliga menn, 7. runde: Frisch auf Göppingen – MT Melsungen fra EWS Arena. (Vsport +)

19.48: Snooker, Northern Ireland Open fra Belfast, start fjerde runde. (Eurosport 1)

20.00: Darts, EM for profesjonelle fra Salzburg, Østerrike. Skotten Peter Wright er tittelforsvarer. (Vsport 3)

20.00: Tennis, ATP 1000-turneringen BNP Paribas Open (hardcourt – 8,3 mill. dollar). Kvartfinaler fra Indian Wells, California. Første kvartfinale går mellom briten Cameron Norrie og Casper Ruuds banemann Diego Schwartzman fra Argentina. (Eurosport N)

20.45: Håndball, EHFs mesterliga, 4. runde gruppe B: FC Porto – Veszprem fra Dragão Arena. (Vsport +)

22.00: Tennis, ATP-turneringen for menn fra Indian Wells, California. Andre kvartfinale: Grigor Dimitrov (Bulgaria) – Hubert Hurkacz (Polen). (Eurosport N)

23.00: Fotball, VM-kvalifisering Sør-Amerika, 12. runde: Colombia – Ecuador fra Barranquilla. (Vsport 1)

00.00: Golf, The CJ Cup (9,75 mill. dollar) på PGA-touren for menn. Første spilledag fra The Summit Club i Las Vegas. Viktor Hovland prøver igjen, han slår ut på sin første runde klokka 21.06 norsk tid sammen med amerikanerne Dustin Johnson og Xander Schauffele. (Eurosport 1)

01.00: Ishockey, NHL: New York Rangers – Dallas Stars fra Madison Square Garden. (Vsport 1)

02.00: Ishockey, NHL: Nashville Predators – Seattle Kraken fra Bridgestone Arena. (Vsport 2)

02.30: Fotball, VM-kvalifisering Sør-Amerika, 12. runde: Brasil – Uruguay fra Arena Amazonia i Manaus. (Vsport 3)

04.30: Ishockey, NHL: Los Angeles Kings – Las Vegas Knights fra Staples Center. (Vsport 1)