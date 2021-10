Ishockeypresident og Høyre-mann jublet da han så Støres plattform

Tirsdag var ishockeyforbundet litt skuffet da Erna Solbergs regjering la fram sitt forslag til statsbudsjett. Der var det ingen bevilgning til ishockey-VM i 2027, som forbundet håper å få til Norge.

Dagen derpå la påtroppende statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) fram sin regjeringsplattform. Den inneholdt en setning som snudde stemningen i ishockeyforbundet.

Regjeringen vil «legge til rette for at Norge også i framtiden skal være vertskap for store internasjonale idrettsarrangement», sto det.

– Min umiddelbare tanke var: Jess, her det absolutt en mulighet. Vi fortsetter arbeidet med å få til det vi trenger for å ha en god søknad før den internasjonale kongressen neste år, sier ishockeypresident Tage Pettersen til NTB.

To veier til VM

Han er selv stortingsrepresentant for Høyre fra Østfold, men må nå feste sin lit til at Ap-Sp-regjeringen kommer med en bevilgning til VM-søknaden.

– Vi skal ta kontakt med statsråden i kulturdepartementet når den kabalen er lagt, sier Pettersen.

Han ser to muligheter for å få gjennomslag.

– Aller først skal jo budsjettet gjennom i Stortinget etter at den nye regjeringen har lagt fram en tilleggsproposisjon. Men det er også tidsnok for oss å komme inn i revidert budsjett, sier Pettersen.

Siste frist

Han påpeker også at Støres regjering ikke har flertall alene. Ishockeyforbundet vil derfor arbeide opp mot både den nye regjeringen og de andre partiene på Stortinget for å sikre flertall til VM-støtte.

– Men det er klart at denne formuleringen i regjeringsplattformen er en god setning å ha med oss i det arbeidet, sier ishockeypresidenten.

Han sier at støtte i statsbudsjettet er avgjørende for VM-søknaden. Revidert budsjett er siste frist.

– Da må vi ha det på plass. IIHF-kongressen skal i slutten av mai fordele VM, sier Pettersen.

Foreløpig fortsetter arbeidet med søknadsprosessen. Forbundet er i dialog med mulige arrangørkommuner og vil legge strategien for politisk press i et internt møte neste uke.

