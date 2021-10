Hoppkomitémedlem trekker seg – støtter Bråthen i konflikten med skiforbundet

Rolland bekrefter overfor Avisa Hordaland at han trekker seg fra kretsens hopp- og kombinertkomité.

– Jeg stilte et spørsmål på Facebook om hva Hordaland skikrets gjør i denne saken, og fikk til svar at dette skulle jeg ikke bry meg med, siden dette var en personalsak. For meg ble det feil å ikke engasjere meg i en slik sak. Bråthen-saken er først og fremst en omdømmesak for hoppsporten, sier Rolland til avisen.

Forrige uke trakk tidligere skihopper Per Bergerud seg fra den nasjonale hoppkomiteen. Han stilte seg kritisk til skiforbundets behandling av Bråthen.

Norges Skiforbunds konflikt med hopplandslagets sportssjef har vært en stor mediesak de siste månedene. Toppledelsen i NSF ønsker ikke å forlenge Bråthens kontrakt når den går ut i april neste år.

Selv mener Bråthen at han har krav på fast ansettelse etter å ha jobbet på midlertidige avtaler siden 2004. Han har stevnet forbundet i håp om å oppnå dette.

Torsdag skal partene ha et drøftelsesmøte. Det kan være første skritt på veien i en oppsigelsesprosess.

