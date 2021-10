Momarken-trener Per Oleg Midtfjeld kjører den kanskje frekkeste av våre tre bankere i det pengestinne V86-spillet i kveld. Hingsten Key To Happen (V86-3) kommer ikke i vinnersirkelen altfor ofte, men har vist jevn og stabil form over tid. Han har et fint startspor, er rask ut og bør få en veldig fin reise i kveldens stayerløp på Bjerke. (Fredrik Hagen/NTB)