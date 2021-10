Solbakken sliter med rollen som landslagstrener

– Det er ikke synd på meg, men jeg må si at det er ganske annerledes enn å være klubbtrener. Jeg sliter litt med det, jeg skal være så ærlig å si det, sa han.

– Hvis det hadde gått gærent, kunne jeg tatt dem inn i morgen, gått gjennom det stille og rolig og visst at vi hadde en ny kamp torsdag eller lørdag. Nå ser jeg dem igjen om fem uker.

Solbakken har tidligere i trenerkarrieren hatt ansvar for klubblag der han ser spillerne stort sett hver dag. En landslagssjef har korte, intense samlinger og svært få treninger der man kan ha høy intensitet.

– Jeg merker at jeg ikke kan gi dem så mye informasjon som en klubbtrener kan. Jeg må bli flinkere til å skjære ut i papp det aller viktigste, for jeg har dem bare én eller et par treninger før hver kamp, sier Solbakken.

– Jeg sliter med det, og jeg må passe meg så jeg ikke ringer dem annenhver dag. De har sin egen klubbhverdag. Det er noe jeg må leve med.

Sterk start

[ Kommentar: En sterk fellesopplevelse ]

Med 2-0-seier over Montenegro er rekka hans etter ti kamper 6-2-2 (vunnet-uavgjort-tap). Bare en av forgjengerne hadde bedre tall etter like mange kamper. Det var Åge Hareide, som i 2004 hadde 6-3-1. Egil «Drillo» Olsen hadde i sin andre periode (2009) samme rekke som Solbakken, men dårligere målscore. I sin første periode hadde Drillo 6-1-3.

Solbakken er stolt av spillerne som halte i land tre poeng på en dag da spillet ikke gled.

– Det ble litt som jeg fryktet, at bensintanken var tom. Det var tomt for krefter litt tidlig i dag, og vi måtte i kjelleren. Jeg sa til gutta at to ting må alltid ligge i bånn i fotball, hjerte og organisasjon, og det hadde vi iallfall. Derfor er jeg veldig stolt av dem, sa han.

– Vi fikk ikke til det gode offensive spillet fra de tre foregående landskampene, men vi slapp Montenegro til veldig lite. De hadde én sjanse hele kampen, om vi er snille. Det var da Lazio-backen (Adam Marusic) kom på innsiden av Birger (Meling).

Følelser

[ Steffen Strandbergs mektige kamp ]

Solbakken avviste alle spørsmål om Tyrkias vinnermål i Latvia åtte minutter på overtid og sa at det ikke er noe han vil bruke krefter på. Med tyrkisk poengtap ville Norge med seier over Latvia på Ullevaal i november vært garantert iallfall 2.-plass i gruppa og omspill om VM-plass. Nå kan det bli nødvendig å vinne også i Nederland for ikke å falle til 3.-plassen.

– Jeg bruker ikke tid på noe vi ikke kan gjøre noe med. Tyrkia har sluppet inn sene mål i flere kamper, nå scoret de sent. Det er uinteressant, sa Solbakken.

Derimot er han opptatt av de mange i gruppa som spilte viktige roller da en samling med et tosifret antall forfall endte med fire sterke og viktige poeng.

– Noen tenkte nok for 10-12 dager siden at de kom til å spille en birolle eller ingen rolle, men så spilte de en stor rolle på denne samlingen. Det presser fram følelser for mange, og det var mye følelser i garderoben etter kampen, sa Solbakken.

Han jublet vilt da poengene ble sikret.