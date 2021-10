Moi: - Noen ropte “ned i hjørnet”

Da sluttsignalet gikk, var det han det handlet om.

– Man må alltid glemme det som har vært og tenke framover, men det var greit å gjøre opp for seg og vise at jeg egentlig er en god hodespiller, sa Moi om 1-0-målet.

– Vi var under trøkk mot slutten. Da jeg fikk ballen, hørte jeg fra sidelinja «ned i hjørnet». De mente jeg skulle ta den til hjørneflagget, men jeg trodde de mente jeg skulle skyte i hjørnet. Det viste seg å være et godt valg, sa han om 2-0.

Det sikret den seieren Norge måtte ha.

Men det ble tett og tøft og vanskelig mot Montenegro, akkurat som Ståle Solbakken hadde varslet. Mot slutten byttet landslagssjefen ut kaptein Martin Ødegaard med en tredje midtstopper i Stian Gregersen, og Norge måtte hale poengene i land.

– Jeg er veldig stolt av gutta, for vi var i kjelleren. Kreftene tok slutt litt tidlig i dag. Kanskje var det litt naivt å gå ut i så høyt tempo. Vi presset dem godt, men det kostet krefter. Utladningen i Tyrkia var enorm, og vi måtte bruke byttekvota og endre formasjon noen ganger for å hale det i land, sa Solbakken.

Nå står bare en hjemmeseier mot Latvia om en drøy måned mellom landslaget og en finale om VM-plass mot Nederland.

Skåret i gleden var at Tyrkia vendte til seier i Latvia på overtid. Dermed er de fortsatt to poeng bak Norge, og et norsk tap i Rotterdam kan sende laget ned til tredjeplass.

- Jeg kan ikke bruke energi på hva som skjer i de andre kampene, sa Solbakken da han ble spurt om Tyrkias seiersmål sju minutter på overtid i Riga.