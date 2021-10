TV-sport mandag, time for time

Kaptein Martin Ødegaard og resten av landslaget fikk trene på Ullevaal i helgen etter hjemkomst fra Tyrkia. I kveld venter et fullsatt stadion for første gang på to år. Forhåpentlig hjelper det Norge til seier i en ny skjebnekamp i VM-kvalifiseringen. (Fredrik Hagen/NTB)