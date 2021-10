Lundby satser mot OL i 2026

Det sa hun da hun deltok i God Morgen Norge på TV 2 mandag.

– Det er planen, ja, svarte hun på spørsmål om målet da er å være på seierspallen.

OL i 2026 arrangeres i Milano og Cortina d'Ampezzo i Italia. Da vil Lundby være 31 år. Hun står over den kommende sesongen hovedsakelig fordi hun sliter med å holde vekten nede.

– Det er veldig tungt. Jeg tror det er et bra valg, og jeg gjør det for å ta vare på meg selv, for ikke å ta noen snarveier. Jeg vet at jeg alltid har vært veldig flink til å gjøre ting ordentlig, og det har jeg tenkt å fortsette med, sa Lundby til NRK.