Farefull ekspedisjon for Solbakkens menn mot Montenegro

Montenegro (Grna Gora på eget språk) betyr Svart fjell, og det kan bli bratt for Solbakkens menn i kamp om seier. Det blir mørkt i VM-kampen om de ikke lykkes.

Mandagens motstander på Ullevaal er bare tre poeng bak Norge på tabellen og har fortsatt en sjanse til å melde seg på i VM-kampen, med hjemmekamp mot de to andre topplagene i november.

– Det blir en veldig utfordring, både fysisk og taktisk. Det mentale går nok litt av seg selv med et nesten eller helt fullsatt Ullevaal igjen. Så må vi leve litt med kravet om å vinne kampen, sa Solbakken på søndagens pressekonferanse.

– Montenegro er ikke så lette å bryte ned, og de har et leit spisspar på topp. Vi må være like godt forberedt som mot Tyrkia, og så må vi tåle at kampen står og vipper lite grann.

Jevnt

Montenegro har faktisk tatt akkurat like mange poeng mot de andre lagene i gruppa som Norge har gjort så langt. Begge har knust Gibraltar hjemme og borte, begge har slått Latvia borte og spilt uavgjort mot Tyrkia i Istanbul.

Det som skiller lagene er Norges 1-0-seier i Podgorica i mars, der Morten Thorsby gikk i krigen og vant midtbanekampen og Alexander Sørloth scoret vinnermålet.

Mandag er verken Thorsby eller Sørloth med. Førstnevnte er utestengt for gule kort, sistnevnte blant et tosifret antall spillere som mangler i troppen på grunn av skader.

– Morten er en rollespiller, veldig god i begge boksene. Nå må jeg sette inn en spiller med litt annen kompetanse. Det kan være (Fredrik) Aursnes, (Mats Møller) Dæhli eller med litt omrokering (Dennis) Johnsen, sa Solbakken.

Han fikk nok et problem på spissplass da Veton Berisha ble syk.

– Det var en liten strek i regningen. Det var en mulighet for at han skulle starte, men han må kvikne til kraftig om han skal kunne det. Vi må se hvordan utviklingen er.

Sparte stjernen

I mars stilte Montenegro et B-lag mot Gibraltar og sparte de beste til kampen mot Norge noen dager senere. Denne gang mønstret landslagssjef Miodrag Radulovic et tilnærmet bestelag, men troppens største stjerne Stevan Jovetic (Hertha Berlin) ble spart på grunn av frykt for skade på kunstgresset i Gibraltar.

Stefan Mugosa og Aleksandar Skecic måtte begge byttes ut med skader i 3-0-seieren der kaptein Fatos Beciraj scoret to ganger etter Adam Marusics tidlige ledermål. Dessuten pådro spaniaproff Nikola Vukcevic seg en skade på trening i Spania før avreise til Norge.

Fra før manglet Atlético Madrid-stopper Stefan Savic i troppen på grunn av skade, så heller ikke montenegrinerne har sluppet unna forfallsproblemer.

Dette er lagenes resultater så langt:

Montenegro:

* Latvia 2-1 (b) og 0-0 (h)

* Gibraltar 4-1 (h) og 3-0 (b)

* Norge 0-1 (h)

* Tyrkia 2-2 (b)

* Nederland 0-4 (b)

Norge:

* Gibraltar 3-0 (b) og 5-1 (h)

* Tyrkia 0-3 (h) og 1-1 (b)

* Montenegro 1-0 (b)

* Nederland 1-1 (h)





* Latvia 2-0 (b).