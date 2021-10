Patrick Berg klar for nye utfordringer etter sterk landskamp

Berg var på en pressekonferanse lørdag klar på at han må ta nye steg for å fortsette sin utvikling. Han sa han har full forståelse for at Glimt takket nei til bud på ham i sommer.

[ Gråtkvalt Berge etter karriereslutt: - Jeg har planlagt en avskjed ]

– Vi står foran en viktig høst med landslaget og gruppespill i Europa. Det kan åpne noen nye dører for min egen del. Det er nødvendig for min karriere at jeg må fortsette min egen utvikling, og det gjør jeg best ved å komme på et så høyt nivå som mulig, sier Berg.

[ Sollis nydelige solomål holdt ikke for et Kjelsås i bunnstriden ]

Han fikk mye skryt for kampen mot Tyrkia fredag.

– Jeg vet ikke om jeg kan kalle det et gjennombrudd når det bare er en kamp. Men jeg følte jeg fikk vist hva jeg er god for. Jeg følte det stemte ganske bra både med ball og uten ball, det er hele laget som skal ha kred for det, sier Berg.

[ Hold deg oppdatert. Få daglige nyhetsbrev fra Dagsavisen ]