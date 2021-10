TV-sport fredag, time for time

10.30: Motorsport, formel 1. Første trening fra Istanbul før Tyrkias Grand Prix søndag, sesongens 16. VM-runde. (Vsport 1)

14.00: Golf, Open de España (1,5 mill. euro) på europatour for menn. Andre spilledag fra Club de Campo Villa i Madrid. Verdensener Jon Rahm spiller i hjemlandet denne helgen. Etter første spilledag lå han to slag bak lederen, engelske Ross McGowan. Ingen norske kom med i turneringen. (Vsport Golf)

14.00: Motorsport, formel 1. Andre trening fra Istanbul før Tyrkias Grand Prix. (Vsport 1)

15.00: Fotball, VM-kvalifisering Afrika, 3. runde gruppe D: Malawi – Elfenbenskysten fra Johannesburg, Sør-Afrika. (Vsport 2)

16.15: Bryting, VM fra Jordal Amfi i Oslo, 7. dag. Gresk-romersk stil menn: Semifinaler i vektklassene 60, 97 og 130 kg fra 17.00. Markus Worren (97 kg) og Oskar Marvik (130 kg) skal igjennom innledende kamper på formiddagen. Finaler i vektklassene 55, 72, 77 og 82 kg fra 18.00. (NRK 1)

16.48: Motorsport, asfaltracing. Kvalifisering til 5. VM-runde (av 8) for touringbiler fra Autodrom Most i Tsjekkia. (Eurosport N)

18.00: Fotball, VM-kvalifisering Afrika, 3. runde gruppe D: Kamerun – Mosambik fra Ngaoundéré. (Vsport 2)

18.03: Sykling, EM i banesykling fra velodromen i Grenchen, Sveits, fjerde dag. Kveldens finaler er 500 m tempo, individuelt forfølgelsesritt (3000 m) og poengritt (25 km) for kvinner – omnium og sprint for menn. Anita Stenberg er Norges eneste deltager. (Eurosport 1)

19.00: Bryting, VM fra Jordal Amfi i Oslo fortsetter. (NRK 2)

19.00: Golf, Cognizant Founders Cup (3 mill. dollar) på LPGA-touren for kvinner. Andre dag fra West Caldwell, New Jersey. (Vsport Golf)

20.00: Tennis, ATP 1000-turneringen BNP Paribas Open (hardcourt – 8,3 mill. dollar) fra Indian Wells, California. Sjetteseedede Casper Ruud går inn i andre runde og spiller lørdag. Sendingene fra ATP-turneringen for menn og WTA-turneringen for kvinner i Indian Wells pågår til 02.00 natt til lørdag. (Eurosport N)

20.00: Darts, World Grand Prix. Femte dag fra Morningside Arena, Leicester. (Vsport 3)

20.07: Baseball, USAs Major League, kvartfinale 2. kamp: Houston Astros – Chicago White Sox fra Minute Maid Park. (Vsport +)

20.45: Fotball, VM-kvalifisering Europa, 7. runde gruppe G: Tyrkia – Norge fra Sükrü Saracoglu stadion i Istanbul. Skjebnekamp for et skadeskutt norsk landslag under ledelse av Ståle Solbakken. Men selv med et halvt lag og våre tre beste angrepsspillere ute er ikke landslagssjefen slått på forhånd: – Vi frykter dem ikke, men det ville være dumt ikke å ha respekt for dem, sier han. Norge har heller ikke tapt på bortebane under hans ledelse, faktisk ikke siden 1–2 for Spania i mars 2019. (TV 2)

20.45: Fotball, VM-kvalifisering Europa, 7. runde gruppe G: Latvia – Nederland fra Daugava Stadion i Riga (TV 2 Sport 1). Gruppe J: Tyskland – Romania fra Volksparkstadion i Hamburg. Tyskland gikk på et sjokktap 1–2 hjemme for Nord-Makedonia i mars, men etterpå har den nye bossen Hansi Flick fått mer orden på sakene og tyskerne leder gruppa komfortabelt med 17–2 i målforskjell og fire poeng ned til toer Armenia, som har Romania ett poeng bak seg. (TV 2 Sport Premium)

21.00: Fotball, VM-kvalifisering Afrika, 3. runde gruppe F: Egypt – Libya fra Alexandria. (Vsport 2)

21.00: Fotball, spansk La Liga 2, 9. runde: Real Valladolid – Málaga fra Estadio José Zorrilla. (TV 2 Sport 2)

22.37: Baseball, USAs Major League, kvartfinale 1. kamp: Milwaukee Brewers – Atlanta Braves fra American Family Field. (Vsport +)

23.00: Golf, Shriners Children’s Open (7 mill. dollar) på PGA-touren for menn. Andre spilledag fra TPC Summerlin i Las Vegas, Nevada. Viktor Hovland gjorde en god første runde fire under par og lå med det på en delt 31.-plass før andre runde. Sørkoreaneren Sung Kang hadde en fantastisk første dag, gikk en 61-runde og ledet med 10 slag under par. Hovland starter sin andre runde sammen med japaneren Hideki Matsuyama og Adam Scott fra Australia klokka 19.13 norsk tid. (Eurosport 1)

00.00: Tennis, ATP-turnering for menn og WTA-turnering for kvinner fra Indian Wells, California. (Eurosport N)