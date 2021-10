Vi tror at kveldens V65-rebus på Jarlsberg åpner relativt enkelt. Da setter vi vår lit til blant andre Eirik Høitomt (52), som har vunnet over 5.000 travløp og er landschampion for proffkusker hele 13 ganger. Han kjører vår favoritt Hansen Halbak (V65-2). (Anders Kongsrud / hesteguiden / Equus/NTB)