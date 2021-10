Derfor må Norge vinne i Istanbul

Om Norge spiller uavgjort mot Tyrkia, vil laget fortsatt være to poeng foran tyrkerne på tabellen, men for å kunne beholde 2.-plassen må Norge da ta poeng fra Nederland på bortebane i november eller håpe at Tyrkia avgir poeng i minst en av sine tre gjenstående kamper mot gruppas svakeste lag. Det kan fort vise seg å være for mye å håpe på.

Med norsk tap i Istanbul vil selv seier i de tre siste kampene være for lite om ikke rivalene avgir poeng mot Latvia, Montenegro eller Gibraltar.

Om det blir uavgjort mot Tyrkia, vil Norge iallfall fortsatt ha sin skjebne i egne hender. Gruppeseieren (og VM-billett) vil bli sikret med borteseier mot Nederland, så lenge det blir hjemmeseier både mot både Montenegro og Latvia.

Det virker likevel mye forlangt, all den tid Nederland da sannsynligvis vil være på tabelltopp foran den siste kampen mot Norge i Rotterdam og bli VM-klar med ett poeng.

Må vinne

[ Kommentar: Det nye nødlandslaget ]

For å ha reelt håp om gruppeseier må Norge vinne på Sükrü Sakarcoglu stadion. Nederland møter Latvia samme dag og Gibraltar mandag, og avgir definitivt ikke poeng.

I november skal Nederland til Montenegro tre dager før den siste kampen mot Norge.

Gruppevinneren kommer til VM-sluttspillet i Qatar. Laget som blir nummer to får en ny sjanse i omspill mot andre toerlag eller gruppevinnere fra forrige nasjonsliga. Da må to kamper vinnes for å få VM-plass.

Norge deltok sist i et seniorsluttspill for menn i 2000 og har siden da mislyktes i ti kvalifiseringer på rad.

Stillingen

Dette er stillingen i gruppe G før fredagens kamper (målforskjell i parentes):

1) Nederland 13 (+16), 2) Norge 13 (+7), 3) Tyrkia 11 (+3), 4) Montenegro 8 (-1), 5) Latvia 5 (-3), 6) Gibraltar 0 (-22).

Fredag: Gibraltar – Montenegro, Latvia – Nederland, Tyrkia – Norge.

Mandag: Latvia – Tyrkia, Nederland – Gibraltar, Norge – Montenegro.

13/11: Montenegro – Nederland, Norge – Latvia, Tyrkia – Gibraltar.

16/11: Gibraltar – Latvia, Montenegro – Tyrkia, Nederland – Norge.