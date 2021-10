VM i bryting: Tre norske tap og en seier

Lund var nærmest sjanseløs og ble til tider herjet med at den japanske utøveren. Han lå under 0-9 før han gikk på et fall like før det var gått tre minutter av matchen.

Nå er Lund avhengig av at Matsui tar seg til finalen i mesterskapet. I så fall blir det rekvalifisering fredag. Semifinalene går fra 17.00 torsdag ettermiddag.

Mukubu tapte

Exauce Mukubu røk med 6-11 for inderen Sajan Sajan i sin innledende kamp i 77-kilosklassen.

Det ble et fartsfylt oppgjør der Mukubu fikk inn det første kastet og to poeng før motstanderen kontret inn ett poeng.

Sajan fikk inn et firepoengskast på stillingen 3-3, mens nordmannen fikk ett poeng på kontring.

Etter tre minutters bryting lå Mukubu under med 4-8. Han reduserte på en nedriving og påfølgende rulle, men hadde brukt mye krefter på opphentingen. Han ble kraftig sliten mot slutten, og det endte med at Sajan sanket ytterligere med poeng og til slutt vant 11-6.

Nå er Mukubu avhengig av at motstanderen tar seg helt til finalen for å få rekvalifisering fredag formiddag.

Kure tapte også

Per Anders Kure dominerte kampen, men måtte se seg slått 3-4 av sin kroatiske motstander Bozo Starcevic i 82-kilosklassen.

Det skjedde svært lite de første tre minuttene av oppgjøret i Jordal Amfi. Starcevic måtte tidlig ned i parterre, og det ga norsk poeng og 1-0-ledelse.

Kure fikk motstanderen ned i en ny parterre etter pausen og fikk ytterligere ett poeng da motstanderens protest ble avvist.

Mot slutten av kampen måtte Kure ned i parterre. Deretter ble det to påfølgende ruller. Dermed var Starcevic plutselig i føringen med 4-3. Det var en tydelig skuffet nordmannen som måtte innse nederlaget. Nå er VM over for hans del.

Seier og tap for Jørgensen

Håvard Jørgensen tapte 0-8 i duellen med armeneren Malkhas Amoyan i åttedelsfinalen i 72-kilosklassen.

Amoyan tok de to første poengene i oppgjøret etter at Jørgensen hadde mislyktes med et kastforsøk.

Så fikk armeneren inn en fempoenger etter et kast der Jørgensen endte direkte på rygg. Det norske laget la inn en protest, men fikk ikke medhold. Dermed endte det med 0-8-tap.

Jørgensen slo tidligere på dagen colombianske Jair Alexis Cuero Munoz med 3-1 i kvalifiseringen. Deretter ble det et tett og jevnt oppgjør. Jørgensen fikk ett poeng for sin offensiv og ett poeng for at motstanderen ikke fikk medhold i en protest.

Han ledet 3-0 etter at Munoz fikk sin annen passivitetsadvarsel og måtte ned i parterre. Da nordmannen selv måtte ned i parterre, klarte han å forsvare seg godt slik at Munoz bare fikk ett poeng. Det ble en stillingskrig resten av kampen, som ebbet ut med norsk seier.

Nå må Jørgensen vente og se om Amoyan tar seg videre til finalen. Skulle det skje, får nordmannen muligheten til å kjempe om bronsemedaljen i form av en rekvalifisering. Semifinalene går senere fredag.