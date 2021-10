TV-sport torsdag, time for time

14.00: Golf, Open de España (1,5 mill. euro) på europatour for menn. Første spilledag fra Club de Campo Villa i Madrid. Verdensener Jon Rahm tar en pause fra PGA-touren og spiller i hjemlandet denne helgen. Ingen norske kom med i turneringen. (Vsport Golf)

15.00: Fotball, VM-kvalifisering Afrika, 3. runde gruppe J: Tanzania – Benin fra nasjonalstadion i Dar es Salaam. (Vsport 2)

15.23: Sykling, endagsrittet Gran Piemonte i UCI ProSeries (168 km): Rocco Cavanese – Borgosesia. Hjemmefavoritt Sonny Colbrelli (Bahrain-Victorius) er i kanonform. 31-åringen ble europamester i september og vant prestisjetunge Paris – Roubaix søndag. Han vant også utgaven av dagens ritt i 2018. Tobias Foss (Jumbo-Visma) er påmeldt som eneste nordmann. (Eurosport 1)

16.15: Bryting, VM fra Jordal Amfi i Oslo. Gresk-romersk menn, semifinaler fra 17.00. Fire nordmenn i aksjon i innledende runder på formiddagen: Snorre Harsem Lund (55 kg), Håvard Jørgensen (72 kg), Exauce Mukubu (77 kg) og Per Anders Kure (82 kg). Finaler kvinner fristil fra kl. 18.00. (NRK 1)

18.00: Fotball, VM-kvalifisering Afrika, 3. runde gruppe C: Nigeria – Sentralafrikanske republikk fra Lagos. (Vsport 2)

18.03: Sykling, EM i banesykling fra velodromen i Grenchen, Sveits, tredje dag. Kveldens finaler er scratch (15 km) og individuelt forfølgelsesritt for menn – omnium og sprint for kvinner. Anita Stenberg fra Drammen er Norges eneste representant i EM. Hun ble nummer fem i omnium i Tokyo-OL. (Eurosport 1)

18.50: Håndball, EM-kvalifisering kvinner, 1. runde gruppe F: Sverige – Island fra Stiga Sports Arena i Eskilstuna. (SVT2)

19.00: Bryting, VM fra Jordal Amfi i Oslo fortsetter. (NRK 2)

19.00: Ishockey, eliteserien menn, 9. runde: Storhamar – Sparta Sarpsborg fra CC Amfi i Hamar. Storhamar slo Vålerenga sist, men har kanskje åpnet litt under forventet og har tapt tre av åtte kamper. Sparta ligger poenget bak serieleder og arvefiende Stjernen. (TV 2 Sport 2)

19.00: Håndball, EHFs Euro Cup kvinner, 1. runde: Norge – Slovenia fra Nadderud Arena på Bekkestua. Endelig får Camilla Herrem og håndballjentene spille kamp foran et hjemmepublikum igjen. Som regjerende europamester fra 2020 slipper Norge å spille EM-kvalifisering til mesterskapet i 2022. I stedet spilles denne turneringen mot arrangørlandene for EM 2022 som er Montenegro, Nord-Makedonia og Slovenia. (TV 2)

20.00: Golf, Cognizant Founders Cup (3 mill. dollar) på LPGA-touren for kvinner. Første dag fra West Caldwell, New Jersey. (Vsport Golf)

20.00: Tennis, ATP 1000-turneringen BNP Paribas Open (hardcourt – 8,3 mill. dollar) fra Indian Wells, California. Casper Ruud, som i helgen tok sin femte ATP-tittel for sesongen, er selvfølgelig på plass her også. Men som sjetteseedet i turneringen slipper han å spille 1. runde. Han går inn i andre runde og spiller sannsynligvis lørdag. Han møter enten Renzo Olivo (Argentina) eller Roberto Carballés (Spania) som spiller sin kamp sent i kveld norsk tid. Sendingene fra ATP-turneringen for menn og WTA-turneringen for kvinner i Indian Wells pågår til 02.00 natt til fredag. (Eurosport N)

20.00: Darts, World Grand Prix. Femte dag fra Morningside Arena, Leicester. (Vsport 3)

20.45: Fotball, UEFAs nasjonsliga, semifinale: Belgia – Frankrike fra Allianz Stadion i Torino. Belgia er ranket som verdens beste fotballnasjon av FIFA, men har ennå til gode å vinne en tittel. Her jakter formspissen Romelu Lukaku scoring og revansj for semifinaletapet i 2018-VM i Russland, da Frankrike vant 1–0 i St. Petersburg. (TV 2)

21.00: Fotball, VM-kvalifisering Afrika, 3. runde gruppe E: Mali – Kenya fra Agadir, Marokko. (Vsport 2)

22.07: Baseball, USAs Major League, kvartfinale 1. kamp: Houston Astros – Chicago White Sox fra Minute Maid Park. (Vsport +)

23.00: Golf, Shriners Children’s Open (7 mill. dollar) på PGA-touren for menn. Første spilledag fra TPC Summerlin i Las Vegas, Nevada. Viktor Hovland har forhåpentlig lagt bak seg julingen som Europa-laget fikk av USA i Ryder Cup når han tar hull på den nye PGA-sesongen i dag. Han går ut på sin første runde i en trio med japaneren Hideki Matsuyama og Adam Scott fra Australia klokka 16.13 norsk tid. (Eurosport 1)

00.00: Tennis, ATP-turnering for menn og WTA-turnering for kvinner fra Indian Wells, California. (Eurosport N)

01.00: Fotball, VM-kvalifisering Sør-Amerika, 11. runde: Paraguay – Argentina fra Ascunción. (Vsport 1)

02.20: Amerikansk fotball, NFL, 5. runde: Seattle Seahawks – Los Angeles Rams fra Lumen Field. (Vsport +)