Norsk seier over Slovenia i første hjemmekamp på 740 dager

Norge hadde ingen problemer med å vinne kampen overlegent. Keeper Silje Solberg spilte en meget god førsteomgang på vei mot norsk 14-9-ledelse ved pause.

Katrine Lunde fulgte opp da hun fikk sjansen fra start av 2.-omgangen. Norge forsvant raskt helt unna slovenernes radar. Det sto 21-11 etter 43 minutter.

Henny Ella Reistad var tilbake i sin gamle hjemmearena. Esbjerg-spilleren markerte det med flere scoringer.

VM i Spania er lagets neste store mål etter OL-bronse i Tokyo i august. På vei dit skal Norge bare spille ytterligere fire kamper. En av disse kommer mot Slovenia i Ljubljana søndag. De tre andre spilles i Bergen i november.

Landslagssjef Thorir Hergeirsson ledet Norge for 277. gang. Han startet i jobben sommeren 2009.

Det var første gang siden september 2019 at håndballjentene spilte på hjemmebane.

Slovenia, Montenegro og Nord-Makedonia skal dele på å arrangere 2022-EM. Norge er kvalifisert dit som tittelforsvarer. Ingen av disse lagene deltar dermed i kvalifiseringen. Derfor spiller de i stedet en miniserie med kamper også neste år.

Slovenerne har ambisjoner om medalje i EM om vel et år. De har et stykke arbeid foran seg for å komme i posisjon til det. Inn som trener er Dragan Adzic kommet. Han ledet Montenegro til EM-gull i 2012. Da ble Norge slått i finalen.

