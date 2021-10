TV-sport onsdag, time for time

15.23: Sykling, endagsrittet Milano – Torino i UCI ProSeries, menn elite (190 km): Magenta – Torino (Superga). Et tøft beite med slovenerne Tadej Pogacar og Primoz Roglic blant favorittene skal gjøre opp. Tobias Foss (Jumbo-Visma) er eneste nordmann i feltet, men må kanskje regne med å kjøre for lagkamerat Roglic? (Eurosport 1)

16.00: Bryting, VM fra Jordal Amfi i Oslo. Grace Bullen kom ikke til OL, men har gått opp i 59-kilosklassen i fristil før dette mesterskapet. Fredrikstad-jenta møter Linda Morais fra Canada i innledende runde på formiddagen og er forhåpentlig med når semifinalene starter 16.45? (NRK 1)

18.03: Sykling, EM i banesykling fra velodromen i Grenchen, Sveits, andre dag. Dagens kvinnefinaler er utslagsritt og 4000 m forfølgelsesritt for lag. Finaleøvelsene for menn er poengritt (40 km), TT Kilo og 4000 m forfølgelsesritt for lag. Anita Stenberg fra Drammen og IK Hero er mesterskapets eneste norske deltager. Hun stiller i utslagsritt i dag – er hun blant de 20 finalistene? (Eurosport 1)

19.00: Bryting, VM fra Jordal Amfi i Oslo fortsetter. (NRK 2)

19.55: Håndball, dansk cup menn, kvartfinale: GOG – Skjern fra Phønix Tag Arena i Gudme. Landslagets keeper Torbjørn Bergerud (27) vokter nå målet for GOG, etter flere år i tyske Flensburg. I buret på motsatt side står kanskje en annen kar fra Drammen-regionen – Robin Haug (23) med fortid i DHK og St. Hallvard. Bergerud må dessuten prøve å stoppe skudd fra Skjern-backen og bergenseren Eivind Tangen (28), som har 92 landskamper og 154 mål for Norge. (TV 2 Sport 2)

20.00: Darts, World Grand Prix. Fjerde dag fra Morningside Arena, Leicester. (Vsport 3)

20.45: Fotball, UEFAs nasjonsliga, semifinale: Italia – Spania fra San Siro i Milano. Regjerende EM-mester Italia jakter en ny tittel, selv om den ikke er like betydningsfull. Da er det nok like viktig for «Azzurri» å pynte på verdensrekorden sin – laget har nå 37 landskamper på rad uten å tape! Selvtilliten bør være på topp, de har tapt bare én av sine fem siste kamper mot Spania og på italiensk jord har de bare sluppet inn ett eneste mål på de ti siste kampene. Og bakerst står keeperhelten Gianluigi Donnarumma (22), som nå hever sin lønn i Paris SG. Spania har for øvrig ikke vunnet i Italia siden 1971, da landslagssjef Luis Enrique (51) var knapt et år gammel. (TV 2)

02.00: Ishockey, NHL pre-season: Minnesota Wild – St. Louis Blues fra Xcel Energy Center i St. Paul. Nattevåkere med sterke følelser for transatlantisk hockey får litt abstinenshjelp her. Mats Zuccarello (34) har vist sterk form for Wild i oppkjøringen til den nye sesongen. I løpet av de seks siste periodene han har spilt, har han levert fem målgivende pasninger. Særlig er samarbeidet med det russiske stjerneskuddet Kirill Kaprizov (24) upåklagelig. (Vsport 1)