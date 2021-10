Rally: Oliver Solberg blir WRC-fører

Solberg er norsksvensk og har kjørt på svensk lisens foreløpig.

20-åringen blir flyttet opp til WRC-nivået fra neste sesong, opplyser Hyundai-laget hans. Han blir seriens yngste fører.

– En fantastisk mulighet, men samtidig et stort steg for en 20-åring. Jeg har drømt om å kjøre i rally-VM så lenge jeg kan huske. Absolutt alt jeg har gjort hittil, fra crosskart via rallycross og underklassene i rally, har vært med ett mål for øye: Å få sete i en fabrikksbil i rally-VM, sier Solberg.

Deler med Sordo

Solberg skal dele hybridbil med spanske Daniel Sordo i 2022-mesterskapet. Tidligere verdensmester Ott Tänak og Thierry Neuville er også i laget.

– Jeg ser veldig fram til å samarbeide med Dani. Vi har kjent hverandre i mange år, og han er blant de beste rallysporten har å by på – en jeg virkelig kan lære mye av, sier Solberg.

– Samarbeidet med Tänak og Neuville vil også bli tettere. For meg blir det viktig å være ydmyk og tålmodig. Jeg har fortsatt et tusentall kilometer foran meg hvor fokuset blir å lære, legger han til.

Nye biler

Nye hybridbiler skal introduseres i rally-VM 2022.

– Det meste med bilene blir helt nytt, og det samme med strategier for hver enkelt fartsprøve, men det er likt for alle. Vi må bruke tid på å tilpasse oss de nye bilene, men jeg er veldig glad for retningen sporten har valgt for framtiden, sier Solberg.

I VM-rundene Solberg skal kjøre, vil rallyveteranen Sordo inngå i Hyundai-teamet for å bistå med sin kunnskap og erfaring.

– Vi satser på en kombinasjon av erfaring og ungdommelighet når vi trer inn i den nye WRC-tidsalderen. Det sikrer også kontinuitet når vi går løs på et nytt kapittel i Hyundai Motorsport, sier teamsjef Andrea Adamo.

Allerede om halvannen uke skal Oliver Solberg kjøre VM-runden i Spania, hans tredje VM-runde i øverste klasse noensinne og den første med asfalt som underlag.