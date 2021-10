Graham Hansen hylles med tier på børsen etter CL-starten

Den norske Barcelona-stjernen er en av favorittene til å få Gullballen som verdens beste spiller. Hun viste fram repertoaret mot Chelsea tirsdag.

TV 2 skriver at hun hylles med en tier på børsen av den spanske avisa Sport.

– Et rent talent. Hun starter ute fra høyre, dribler og er en trussel fra distanse. Den norske spilleren er uunnværlig og hun har Johan Cruijff-stadion for sine føtter. Ovasjoner etter ovasjoner for skandinaven, skriver avisen.

Hun var den eneste som fikk en tier på børsen av avisa.

– Det var veldig gøy å komme i gang på den måten. Jeg synes vi spiller en veldig god kamp og vi kunne sikkert scoret flere, sa Caroline Graham Hansen til TV 2.