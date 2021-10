TV-sport tirsdag, time for time

15.03: Sykling, endagsrittet Memorial Frank Vandenbroucke på UCIs europatour (198,6 km) i Belgia: Binche – Gimay – Binche. Edvald Boasson Hagen (TotalEnergies) endte på en 30.-plass i helgens beinharde Paris – Roubaix. Han gjør et nytt forsøk her. Det norske Uno-X-laget stiller også med tre nordmenn (Rasmus Tiller, Erik N. Resell, Erlend Blikra) og fire dansker. Femte nordmann til start er Vegard Stokke (DSM). (Eurosport 1)

18.00: Ishockey, mesterligaen menn (CHL), gruppespillets 5. runde, gruppe H: Jastrzebie – Frisk Asker fra Lodowisko Jastor. Frisk er allerede uten sjanser til avansement, til tross for at de sikret seg sine to første poeng da de slo Bolzano på straffeslag borte sist. Men Bolzano og Salzburg er allerede klare for playoff-rundene, så det eneste som gjenstår for Frisk er å unngå sisteplassen i pulja gjennom to kamper mot polske Jastrzebie. (Vsport 1)

18.05: Ishockey, mesterligaen menn (CHL), gruppespillets 5. runde, gruppe F: Leksand – Fribourg-Gotteron fra Tegera Arena. Begge klubbene står med full poengpott og er sikret avansement. (SVT2)

18.03: Sykling, EM i banesykling fra velodromen i Grenchen, Sveits, første dag. Mesterskapet skulle opprinnelig ha gått i Minsk i juni, men det europeiske sykkelforbundet fratok Hviterussland mesterskapet etter episoden der hviterussiske myndigheter tvang ned et passasjerfly fra Ryanair i Minsk. Om bord var den regimekritiske journalisten Roman Protasevitsj, som ble pågrepet og senere satt i husarrest. Dagens EM-finaler er scratch fellesstart (10 km/40 runder) og lagsprint for kvinner, utslagsritt og lagsprint for menn. Anita Yvonne Stenberg fra Drammen er eneste norske deltaker og stiller opp i scratch. (Eurosport 1)

19.00: Darts, World Grand Prix, tredje dag fra Morningside Arena i Leicester. (Vsport 3)