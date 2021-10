Bryte-VM: Ramona Eriksen tapte for rumenske Vuc

Den rumenske bryteren var mest offensiv innledningsvis under kampen og fikk det første poenget på tavla. Eriksen holdt derimot godt unna, og det ble ikke flere poeng de første tre minuttene av kampen.

Etter pausen klarte Vuc ytterligere to poeng før Eriksen reduserte til 2-3. Den norske bryteren var derimot sjanseløs mot slutten av kampen, og med ytterligere to poeng ble det 6-2. Til slutt fikk bryterne to poeng hver, og det endte 4-8.

Dermed må Eriksen vente og se om hun får en rekvalifisering senere i mesterskapet. Det skjer hvis Vuc tar seg videre til finalen.