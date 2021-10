TV-sport mandag, time for time

Spillet til Magnus Carlsen har variert fra det mesterlige til det mer ordinære under finaleturneringen i Champions Chess Tour. Søndag hadde han allerede vunnet sammenlagt, spilte med høy risiko mot Levon Aronian og fikk svi for det. I dag møter han Wesley So i tourens siste oppgjør. (Torstein Bøe/NTB)