OL-vinner Zverev anklaget for mishandling av kjæresten – ATP etterforsker saken

Sjarypova kom med anklagene mot den regjerende OL-vinneren fra Tokyo i sommer allerede sist år, og i august i år kom det fram flere detaljer etter et oppslag i tidsskriftet «Slate».

Zverev, som er ranket som nummer fire i verden, avviser alle anklager og har innledet en juridisk prosess mot ekskjæresten.

Hendelsen som Sjarypova har fortalt om skal ha skjedd i Shanghai Masters i 2019. Det er derfor at tennisorganisasjon ATP har innledet etterforskning.

– ATP fordømmer all form for vold og overgrep og skal utrede hva som kan ha skjedd under turneringen, skriver ATP.

