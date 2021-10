TV-sport søndag, time for time

08.30: Motorsport, Rally Finland (grus) i Jyväskylä (VM-runde 10 av 12): 3. og siste dag (fartsprøver 17–18). Mads Østberg kjemper i toppen i WRC2-klassen, Oliver Solberg måtte bryte etter en avkjøring lørdag. (Eurosport N)

08.45: Sykling, fellesstarten «Gylne Gutuer» på grus/asfalt i Stange, Hedmark. (TV 2)

09.55: Friidrett, London maraton for kvinner, menn fra 10.30. (NRK1, Eurosport N)

10.15: Motorsport, asfaltracing touringbiler. Kvalifisering DTM fra Hockenheim. (Vsport 3)

12.15: Motorsport, Rally Finland (grus) i Jyväskylä. Tredje og siste dag, siste fartsprøve. (Eurosport N)

13.00: Golf, Links Championship (5 mill. dollar), europatour menn i Skottland på banene St. Andrews, Carnoustie og Kingsbarns. Siste spilledag uten norske i feltet. Engelske Danny Willett leder etter tre dager, tre slag foran en kvartett bestående av engelske Tyrrell Hatton og Richard Bland pluss irske John Murphy og Shane Lowry. (Viasat Golf)

13.00: Sykling, klassikeren Paris-Roubaix i Frankrike (257 km): Compiègne – Roubaix. Verdenstouren (28 av 29) med fem norske ryttere i feltet: Edvald Boasson Hagen (TotalEnergies), August Jensen (Delko) og Alexander Kristoff, Sven Erik Bystrøm og Vegard Stake Laengen (alle UAE). (TV2, Eurosport 1)

13.15: Motorsport, asfaltracing touringbiler. Første race DTM fra Hockenheim. (Vsport 3)

13.30: Orientering, verdenscupfinale fra Cansiglio, Italia. Sprintstafetter. (NRK1)

14.30: Fotball, nederlandsk æresdivisjon, 8. runde: Ajax – FC Utrecht fra Johan Cruijff Arena i Amsterdam. (Vsport2)

14.45: Fotball, NM kvinner, andre semifinale: LSK Kvinner – Sandviken fra LSK-hallen. Den første semifinalen ble spilt lørdag, der Vålerenga slo Rosenborg 4–0 og er klar for cupfinale. (NRK1)

15.00: Fotball, 1. divisjon menn, 22. runde: Aalesund – HamKam fra Color Line Arena. Toppkamp i OBOS-ligaen. HamKam er serieleder, seks poeng foran AaFK. (Eurosport N)

15.00: Fotball, engelsk Premier League menn, 7. runde): Tottenham – Aston Villa fra Tottenham Hotspur Stadium. (TV2 Sport Premium), West Ham United – Brentford fra London Stadium. (TV2 Sport Premium2)

15.00: Motorsport, asfaltracing touringbiler. Andre race DTM fra Hockenheim. (Vsport 3)

15.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga menn, 7. runde: FSV Mainz – Union Berlin fra Mewa Arena. (Vsport1)

16.40: Motorsport, roadracing. Oppvarming foran Amerika Grand Prix. Race-start Moto3 18.00. (Vsport3)

17.00: Sjakk, Champions Chess Tour-finale (10 av 10), hurtigsjakk, åttende og nest siste runde: Magnus Carlsen sikret seg allerede lørdag kveld sammenlagtseieren i Champions Chess Tour og vinnerpotten på 100.000 dollar. Det skjedde til tross for to tap og to remis mot Teimour Radjabov fra Aserbajdsjan. Dermed leder Radjabov denne siste delturneringen ett poeng foran Carlsen, som i dag skal opp mot Levon Aronian fra Armenia. (TV2 Sport1)

17.30: Fotball, engelsk Premier League menn, 7. runde: Liverpool – Manchester City fra Anfield. Rundens definitive storkamp, der Liverpool står uten tap til nå og med seier gjenerobrer ligaledelsen som Chelsea overtok lørdag. Manchester City tapte 0–1 for Spurs i serieåpningen og ligger to poeng bak Liverpool. Ciy vant imidlertid tilsvarende oppgjør i forrige sesong med hele 4–1, så Jürgen Klopp og hans menn har noe å hevne. (TV2 Sport Premium)

17.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga, 7. runde: Bayern München – Eintracht Frankfurt fra Allianz Arena. (Vsport1)

18.00: Fotball, Eliteserien menn, 21. runde: Vålerenga – Strømsgodset fra Intility Arena (TV Norge), Mjøndalen – Brann, Odd – Molde, Stabæk – Bodø/Glimt, Tromsø – Haugesund. (Samlesending Eurosport N, enkeltkamper på Eurosport Pluss).

18.30: Fotball, spansk La Liga menn, 8. runde: Getafe – Real Sociedad. Getafe har sju strake tap og ligger alene i bunnen, Sociedad uten skadde Alexander Sørloth ligger bare poenget bak Real Madrid i toppen. (TV2 Sport Premium2)

19.00: Golf, LPGA-turnering kvinner (1,75 mill. dollar) i New Jersey, 3. spilledag. (Viasat Golf)

19.00: Amerikansk fotball, NFL: Philadelphia Eagles – Kansas City Chiefs fra Lincoln Financial Field. (Vsport+)

19.20: Motorsport, roadracing. Race Moto2-klassen Amerika Grand Prix. (Vsport 3)

19.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga menn, 7. runde: Arminia Bielefeld – Bayer Leverkusen fra Schüco Arena. Leverkusen har kun tapt for Dortmund, Bielefeld er uten seier. (Vsport1)

19.30: Motorsport, Nascar Cup Series fra Talladega Superspeedway. (Vsport2)

20.00: Fotball, Eliteserien menn, 21. runde: Kristiansund – Rosenborg fra Kristiansund stadion. KFK har ikke tapt en hjemmekamp siden mai. Hva nå? (Eurosport N)

20.30: Håndball, Eliteserien menn, 5. runde: Elverum – ØIF Arendal. (TV2 Sport2)

21.00: Fotball, spansk La Liga menn, 8. runde: Granada – Sevilla fra Estadio Nuevo Los Cármenes. Granada er fortsatt vanskelige å slå, men har ennå ingen seier. (TV2 Sport Premium)

21.00: Motorsport, roadracing. Race MotoGP-klassen, Amerika Grand Prix. (Vsport 3)

22.03: Golf, PGA-turnering menn (7 mill. dollar) i Jackson, Mississippi. (Eurosport 1)

22.05: Amerikansk fotball, NFL: San Fransisco 49ers – Seattle Seahawks fra Levi’s Stadium i Santa Clara. (Vsport+)

02.20: Amerikansk fotball, NFL: New England Patriots – Tampa Bay Buccaneers. fra Gillette Stadium i Foxborough. (Vsport1)