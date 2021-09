TV-sport torsdag, time for time

13.23: Sykling, etapperittet Giro di Sicilia på UCIs europatour, 3. etappe (180 km – kupert): Termini Imerese – Caronia. Høyeste topp på 1.100 meter over havet i dag. Andreas Leknessund (DSM) er eneste nordmann i feltet. Colombias Juan Sebastian Molana tok sin andre etappeseier i går og leder selvfølgelig sammenlagt, men bare 14 sekunder foran en trio av italienere. Leknessund er som størstedelen av feltet 20 sekunder bak. (Eurosport 1)

14.00: Golf, Alfred Dunhill Links Championship (5 mill. dollar) på Europa-touren for menn. Første spilledag fra de tre banene St. Andrews, Carnoustie og Kingsbarns i Skottland. Ingen norske deltakere i feltet på 168 spillere. (Vsport Golf)

15.03: Sykling, etapperittet CRO Race i Kroatia, UCIs europatour, 3. etappe (167 km – småkupert): Primosten – Makarska. Flere nordmenn i feltet: Dobbelt norgesmester Tobias Foss (Jumbo-Visma), Carl Fredrik Hagen (Israel Start-Up Nation), Markus Hoelgaard, Kristoffer Halvorsen, Torstein Træen, Søren Wærenskjold, Anders Skaarseth og Jonas Abrahamsen (alle Uno-X). Hollenderen Olav Kooij (Jumbo-Visma) spurtet til seier i går og overtok ledertrøya. Kristoffer Halvorsen satt med til 10.-plass og er beste norske i sammendraget på en fjerdeplass, 11 sekunder bak Kooij. Hoelgaard (6) og Skaarseth (10) er 13 og 14 sekunder bak. (Eurosport 1)

18.45: Fotball, UEFAs Conference League, 2. runde gruppe C: CSKA Sofia – Bodø/Glimt fra Vasil Levski Stadion. Hva kan Erik Botheim og Glimt utrette her? Etter pangstarten med 3–1 over Zorja Luhansk på Aspmyra er dette utvilsomt et nøkkeloppgjør i kampen om avansement fra gruppespill til cupspill. Formen er i hvert fall prima, Glimt har ikke tapt mot norsk motstand siden 30. juni og med tre strake borteseire har de også overtatt tabelltoppen i Eliteserien. Hjemme i Bulgaria ligger CSKA to poeng bak, men har ennå ikke tapt og utfordrer foreløpig sterke Ludogorets om ligatittelen. I Europa har de imidlertid allerede gått på en smell: 1–5 i Roma i den første runden var en enorm skuffelse (Viasat 4). Gruppe C: Zorja Luhansk – AS Roma fra Slavutych Arena i Zaporizjzjia. (Vsport 2)

18.45: Fotball, UEFAs Europaliga, 2. runde gruppe B: Real Sociedad – AS Monaco fra Estadio de Anoeta i San Sebastian. Reals Alexander Sørloth er skadd (Vsport 3). Gruppe C: Legia Warszawa – Leicester City fra Stadion Wojska Polskiego (Vsport 1). Gruppe D: Royal Antwerpen – Eintracht Frankfurt fra Bosuilstadion. Får Jens Petter Hauge slippe til for Eintracht? (Vsport +)

19.00: Ishockey, Eliteserien menn, 7. runde: Sparta Sarpsborg – Stavanger Oilers fra Sparta Amfi. Sparta er serieleder, Oilers har slitt med å få opp dampen og har to tap på rad mot Vålerenga og Frisk. (TV 2 Sport 2)

21.00: Fotball, UEFAs Conference League, 2. runde gruppe G: Tottenham – Mura 05 fra Tottenham Hotspur Stadium i London. (Vsport 1)

21.00: Fotball, UEFAs Europaliga, 2. runde gruppe E: Olympique Marseille – Galatasaray fra Stade Vélodrome (Vsport +). Gruppe G: Celtic – Bayer Leverkusen fra Celtic Park (Vsport 3). Gruppe H: West Ham United – Rapid Wien fra London Stadium. (Vsport 2)

22.03: Golf, Sanderson Farms Championship (7 mill. dollar) på PGA-touren for menn. Første spilledag fra Jackson CC i Mississippi. Viktor Hovland tar en pust i bakken etter Ryder Cup og spiller ikke. (Eurosport N)

02.20: Amerikansk fotball, NFL: Cincinnati Bengals – Jacksonville Jaguars fra Paul Brown Stadium. (Vsport 1)