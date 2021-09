Travtrener Kristine Kvasnes (32) er kanskje den mest rutinerte og meritterte av deltagerne som stiller opp i NM for kvinnelige kusker på Klosterskogen i dag. Det er ikke dermed sagt at hun tar tittelen, det er mange dyktige kvinner i travsporten. Her er Kvasnes (t.h.) sammen med prinsesse Märtha Louise under et stallbesøk for tre år siden. (Eirik Stenhaug / Equus/NTB)