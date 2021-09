TV-sport onsdag, time for time

Cristiano Ronaldo har møtt Villarreal i mesterligaen fire ganger i karrieren, men har aldri scoret mot det spanske laget. På tide å gjøre noe med det, når Manchester United desperat trenger tre poeng for å henge med i gruppa. Kommer Ronaldo ut på Old Trafford i kveld får han for øvrig sin kamp nummer 178 i Champions League. Da passerer han keeperlegenden Iker Casillas (Real Madrid/FC Porto) og setter ny rekord. (Jon Super/AP)