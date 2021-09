Toldnes til Viaplay – skal lede Premier League-sendinger

Neste høst vises Premier League på Nents plattformer i Norge, men allerede nå er det klart at Toldnes får et ankeransvar for Viaplays studiosendinger.

– Dette er en drømmejobb. Jeg er enormt glad og stolt over å få denne muligheten, og jeg gleder meg veldig til neste høst, sier Toldnes i en pressemelding.

Hun har de siste årene jobbet med fotballsendinger for Discovery. I tillegg har Toldnes erfaring som sportsjournalist i Dagbladet.

– Jeg var i England og så min første kamp som 12-åring, noe som gjorde veldig inntrykk. Siden den gang har jeg vært på en rekke stadioner og sett mange kamper, og det å få reise over til England i jobbsammenheng framover blir rett og slett veldig stort, sier Toldnes.

TV 2 er inne i sitt siste år med Premier League-rettighetene. Kanalen har sittet på disse siden 2010/11-sesongen.