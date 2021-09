Heldige HamKam vant 3-1 over Sandnes Ulf – skaffet seg luke

Aalesund og Jerv holder fortsatt 2.- og 3.-plassen bak serieleder HamKam, som er seks poeng foran Aalesund og sju foran Jerv. Fredrikstad på fjerdeplass tapte ytterligere terreng med 0-3-tapet for Stjørdals-Blink og følger tre poeng bak Jerv.

Søndag tar Aalesund imot serielederne på hjemmebane.

HamKam kom svært så heldig til scoringene sine på Briskeby. Både straffesparket hvor de utlignet til 1-1 og situasjonen da de tok ledelsen 2-1 i 2. omgang var av det heldige slaget.

Sandnes Ulf var best ut fra startblokka og hadde en kjempemulighet ved Jostein Ekeland etter fem minutter. Samme mann sendte gjestene opp i ledelsen sju minutter senere da han snappet opp en ball i bakrommet.

Etter 38 minutter gikk Jonas Enkerud ned i en duell med Ståle Stålinho Sæthre inne i feltet. Dommeren pekte litt overraskende på straffemerket. Enkerud tok selv straffen og utlignet til 1-1.

– Det var nok av det billigste slaget, men det var kontakt der, sa Enkerud til Discovery i pausen.

Etter 52 minutter fikk Enkerud pirket ballen så vidt over målstreken etter en corner. 19 minutter før slutt fikk Emil Sildnes stå alene foran Lønning og skyte mellom beina på 19-åringen og i mål. Serielederne kunne kontrollere inn til sin 15. seier for sesongen.

Jerv i farlig ledelse

Mathias Wichmann var høyest inne i feltet og headet Jerv i føringen før det var gått tre minutter av kampen mot Aalesund. Det var Jerv-kapteinens første seriemål for sesongen.

Shuaibu Lalle Ibrahim utnyttet rot i AaFK-forsvaret da han økte til 2-0 etter 35 minutter. Et frispark ble slått inn i feltet der Ibrahim dukket opp og trillet ballen i mål mellom beina på AaFK-målvakt Michael Lansing.

Gjestene var ikke helt borte, og spesielt Kristoffer Barmen hadde flere gode muligheter. 13 minutter etter hvilen dukket Barmen opp på bakre stolpe og reduserte til 1-2. Dermed tente han håpet om poeng.

Poeng ble det etter at Simen Bolkan Nordli ble felt innen for 16-meteren. Barmen sendte Øystein Øvretveit feil vei og utlignet til 2-2.

FFK sendt hjem med tap

Stjørdals-Blink kjemper for å overleve, mens Fredrikstad kjemper om direkte opprykk. Etter en søvndyssende 1. omgang var det vertene som satte fyr på oppgjøret. 35 sekunder etter hvilen dukket veteranen Sondre Stokke opp foran mål og stanget inn 1-0. Det var hans 119. mål for klubben.

Fire minutter etter sidebytte ble Runar Hauge felt av Håvard Åsheim. Det endte med rødt kort. Tre minutter senere var Fredrik Vinje framme og avsluttet et kraftig press fra hjemmelaget, og det sto 2-0. Johann Hoseth Kosberg fastsatte resultatet til 3-0 tre minutter før slutt.

Ranheim gikk på et noe overraskende tap for nedrykkstruede Grorud med 2-3. Trønderne fikk spesielt problemer med å stoppe Groruds toppscorer Oscar Aga. Den unge spissen sto bak ett mål og pasningene til de to andre for Oslo-laget.

Med Groruds seier overtok Strømmen tabellbunnen etter å ha spilt 1-1 hjemme mot KFUM Oslo.

Start slo tilbake

Start slo tilbake etter to svake kamper som kulminerte med 2-6 for Fredrikstad i helgen. Raufoss fikk unngjelde onsdag og ble slått 3-1.

Jon-Helge Tveita satte 1-0 etter 20 minutter da han var framme på en heading fra Luc Mares på en corner. Sørlendingene økte til 2-0 da Eman Markovic fikk kriget ballen i mål etter en corner like før pause. Markovic fastsatte resultatet etter en redusering av vertene.

Åsane har vært inne i en periode med bare ett poeng på de fire siste kampene. Ryan Doghman gjorde 1-0 mot Sogndal, og det ble kampens eneste mål.

Bryne vant hjemme mot Ull/Kisa. Joachin Holtan og Bjarne Langeland scoret.

