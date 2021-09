TV-sport tirsdag, time for time

13.23: Sykling, etapperittet Giro di Sicilia på UCIs europatour, 1. etappe (179 km – kupert): Avola – Licata. Andreas Leknessund (DSM) er eneste påmeldte nordmann i feltet. Den spanske veteranen Alejandro Valverde (41) er blant rittets antatte forgrunnsfigurer. (Eurosport 1)

15.03: Sykling, etapperittet CRO Race i Kroatia, UCIs europatour, 1. etappe (237 km): Osijek – Varazdin. Årets norske mester i både tempo og fellesstart Tobias Foss (Jumbo-Visma) mistet VM på grunn av et ribbeinsbrudd, men er klar igjen nå. I CRO Race har han selskap av flere norske ryttere: Carl Fredrik Hagen (Israel Start-Up Nation) pluss Uno-X-laget med Markus Hoelgaard og Kristoffer Halvorsen i spissen. (Eurosport 1)

17.00: Sjakk, onlineturneringen Champions Chess Tour. Siste delturnering av 10, fjerde dag. Magnus Carlsen trengte omspill for å beseire Maxime Vachier-Lagrave i går, men hevet seg i lynsjakken og sikret to nye poeng. Det betyr at Carlsen har fem poengs forsprang i sammendraget etter tre av ni runder i finaleturneringen. I dag møter han russeren Vladislav Artemjev. Vinneren av turneringen får en pengepremie på 861.000 kroner. (TV 2 Sport 2)

18.45: Fotball, UEFAs mesterliga menn, 2. runde. Gruppe C: Ajax – Besiktas fra Johan Cruijff Arena i Amsterdam (TV 2 Sport Premium 2). Gruppe D: Sjakhtar Donetsk – Inter fra NSC Olimpiyskiy Stadion i Kiev. (TV 2 Sport Premium)

20.45: Fotball, engelsk Championship, 10. runde: Middlesbrough – Sheffield United fra Riverside Stadium. Sander Berge sliter med en lårskade og var ikke med i Sheffield Uniteds kamptropp mot Derby lørdag. Han har slitt med skader og sykdom i lengre tid og det er usikkert om han kommer på banen i kveld. Middlesbrough har sviktende form og står med to strake tap. (Vsport 1)

20.55: Fotball, UEFAs mesterliga menn, 2. runde. Gruppe A: Paris Saint-Germain – Manchester City fra Parc des Princes i Paris. To av verdens største og mektigste klubber møtes, men ingen av dem har noensinne vunnet mesterligaen. PSG har startet hjemlig liga med åtte strake seire, men fikk bare 1–1 borte mot Brugge i første runde av mesterligaen. Manchester City utklasset RB Leipzig med 6–3. PSG går også til kampen vel vitende om at det siste laget som slo dem på hjemmebane var nettopp Pep Guardiolas City i forrige sesongs semifinale. City har heller ikke tapt en bortekamp i denne turneringen siden desember 2017. (Svensk TV 4)

21.00: Fotball, UEFAs mesterliga menn, 2. runde. Gruppe B: FC Porto – Liverpool fra Estádio do Dragão (TV 2 Sport Premium). Gruppe B: AC Milan – Atlético Madrid fra Stadio Giuseppe Meazza (San Siro) (TV 2 Sport Premium 2). Gruppe C: Borussia Dortmund – Sporting CP Lisboa fra Signal Iduna Park. Erling Braut Haaland måtte stå over Dortmunds kamp i Bundesliga mot Mönchengladbach i helgen. Han er med i troppen, men det er svært usikkert om han kan spille i kveld. – Han har fortsatt store smerter, men vi må vente til den siste treningen før vi vet endelig beskjed, sa Dortmund-sjef Marco Rose i går. (TV 2 Sport 1)