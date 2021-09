Dobbeltmillionæren Madelen L.T.C. (V75-1) har ennå ikke vunnet løp i år og har slitt med å finne tilbake til gammel toppform. I kveld kommer hun ut i et løp for hoppeeliten på Bjerke. Vi registrerer at motstanden er enklere enn tidligere i sommer og setter henne litt nølende først på tipslinjen. Men startsporet er ikke det beste, så vi garderer også. (Morten Skifjeld)