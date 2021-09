TV-sport mandag, time for time

17.00: Sjakk, onlineturneringen Champions Chess Tour. Siste delturnering av 10. Tredje dag med Magnus Carlsen i sterk form. Søndag slo han Sjakhrijar Mamedjarov i armageddon og økte sin ledelse i finaleturneringen til seks poeng. I dag spiller han mot Maxime Vachier-Lagrave, som søndag utklasset Wesley So. (TV 2 Sport 2)

19.00: Fotball, dansk Superliga, 10. runde: AGF Aarhus – Sønderjyske fra Ceres Park. Det forventede topplaget AGF jobber videre med å reparere sin katastrofale sesongstart og det går absolutt bedre. Nå er de uten tap på de tre siste og har slått bunnlaget Vejle 1–0 hjemme og Silkeborg 2–0 borte. Sesongens to første seire kom altså på rad og uten baklengs, da er det noe på gang? Også Sønderjyske sliter tungt på nedre halvdel, ett poeng bak AGF, men slo det formløse mesterlaget Brøndby 1–0 sist. (Vsport 2)

19.00: Esport, Telialigaen: Foxed Gaming Power – Apeks. (TV 2 Sport 1)

21.00: Fotball, engelsk Premier League, 6. runde: Crystal Palace – Brighton & Hove Albion fra Selhurst Park i London. Brighton flyr overraskende høyt for tida. De har bare tapt én kamp, har vunnet fire og lå på en flatterende fjerdeplass før helgens kamper. Crystal Palace har det litt motsatt, selv om de sjokkerte da de vant sin hittil eneste kamp: Tottenham ble knust 3–0 for 14 dager siden. Nå er oppgaven for Palace og manager Patrick Vieira å bevise at det ikke bare var et blaff – eller et arbeidsuhell fra Spurs. Wilfried Zaha scoret på straffe og leverte en assist mot Tottenham. Han kan bli en viktig mann igjen på Selhurst. (TV 2 Sport Premium)

21.00: Fotball, spansk La Liga, 7. runde: Celta Vigo – CF Granada fra Estadio de Balaídos. To lag i tidlig bunnstrid, selv om Celta tok sesongens første trepoenger borte mot Levante sist tirsdag. Granada har gjort flere sterke kamper, men vinner ikke. Torsdag kveld ble det 2–3 hjemme for Sociedad og Alexander Sørloth. Med tre uavgjorte ligger Granada poenget bak Celta før denne. (TV 2 Sport Premium 2)

02.15: Amerikansk fotball, NFL: Dallas Cowboys – Philadelphia Eagles fra AT&T Stadium i Arlington. (Vsport 1)