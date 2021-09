Norge kan likevel få OL-plass i ishockey – Kina risikerer utkastelse

Det avslører den nyvalgte presidenten i Det internasjonale ishockeyforbundet (IIHF), Luc Tardif, overfor nyhetsbyrået AFP. Tardif sier at en avgjørelse skal tas i løpet av oktober.

– Dette spørsmålet melder seg helt klart for herrelaget, men ikke for kvinnene. Det skal spilles kamper med Kinas lag som skal følges av en IIHF-representant, og så vil en avgjørelse fattes, sier Tardif.

Ettersom Norge er det øverst rangerte laget som ikke kvalifiserte seg til OL, vil nordmennene få OL-plassen og gå inn i gruppe med Canada, Tyskland og USA dersom Kina fjernes fra turneringen.

Norsk mulighet

– Det stemmer. Vi er øverst på rankingen av de lagene som ikke er med i utgangspunktet. Vi ble orientert om dette på IIHF-kongressen i St. Petersburg i helgen, sier ishockeypresident Tage Pettersen til NTB.

Han vil ikke spekulere i hvor sannsynlig det er at Kina kastes ut av OL, men sier at Norges Ishockeyforbund må forberede seg på at det kan skje.

– Vi som forbund må ta kontakt med IIHF for å få en avklaring så raskt som mulig. Det er ikke lenge til OL, sier Pettersen.

Norge tapte mot Danmark i den avgjørende OL-kvalifiseringskampen på Jordal Amfi i slutten av august. Danskene har havnet i OL-gruppe med Sveits, Tsjekkia og Russlands olympiske komité i Beijing.

Svakt

Kina er i utgangspunktet kvalifisert for OL-hockey som vertsnasjon, men er bare rangert som nummer 32 i verden av IIHF. Tardif er bekymret for nivået til det kinesiske laget, som ikke har spilt en kamp siden 2019.

– Å se et lag bli slått 15-0 er ikke bra for noen. Ikke for Kina, og ikke for ishockeyen.

– Om det ikke blir mulig med Kina, trenger vi en plan B, og rankingen sier at det er Norge, legger Tardif til.

(©NTB)