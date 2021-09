Casper Ruud etter legendemøtene: – Sorry, fattern

Fem av de ni spillerne som er foran ham på ATP-rankingen er hans lagkamerater på Europa-laget og jublet for hans seier over Reilly Opelka. En sjette, Roger Federer, bivånet kampen fra tribuneplass.

Rod Laver, som har gitt lagturneringen navn, var også på plass i arenaen i Boston, mens sportens kanskje største legende Björn Borg er hans lagleder og coach. NTB spurte Ruud om å sammenligne det med å ha faren Christian på sidelinja

– Det er vanskelig å sammenligne Björn Borg med min far. Han er en litt større legende. Sorry til pappa der hjemme, men det har vært ekstra spesielt å ha Björn her. Han har vært en del av sporten i 40-50-år, og det er gøy at han fortsatt er med og gir av seg selv for at vi skal vinne, sa han.

– Vi møtte Federer før kampen, og det var en utrolig opplevelse å se publikums reaksjon da de viste bilde av ham på storskjermen. Jeg fikk gåsehud på armene og hele kroppen da jeg hørte publikum juble for ham, sa han om sveitseren som ikke er spilleklar etter en operasjon.

– Det var også veldig gøy med de andre gutta på benken som støttet meg og heiet.

Sjarmerte publikum

Publikum i Boston støttet på hans motstander Opelka, men smeltet da Ruud snakket positivt om dem i intervju på banen rett etter seieren.

– Jeg fikk frysninger da jeg kom ut i arenaen, med introduksjonene og musikken, og så alle legendene. Det var fantastisk stemning her, sa han til stor applaus.

Publikum kjølnet litt da han fortalte at han kjenner arenaen godt fordi han er tilhenger av NHL-laget Tampa Bay Lightning, avdelingsrival av Bostons egne Bruins.

– Nei, vent. Jeg har hatt mange tøffe kvelder hvor jeg har sett Lightning møte Bruins i denne hallen. Og så spiller Boston Celtics (NBA) også her, og så er det Red Sox (baseball). Boston er en stor idrettsby. Det er første gang jeg spiller i en arena som dette, men jeg håper jeg kan komme tilbake og se Bruins eller Celtics spille her, sa han, og dermed var publikum i hans hule hånd igjen.

Noe av det største

Ruud er første skandinav som har spilt i Laver Cup, som er tennisens svar på Ryder Cup i golf. Han sa at turneringen har betydd noe for ham helt siden den ble startet i 2017.

– Alle spillerne har fulgt med selv når de ikke deltar selv, inkludert meg selv. Jeg har sett på alle de tre tidligere gangene og heiet på Europa fra sofaen hjemme. Nå er jeg her selv, og det er helt noe av det største man kan være med på, sa han.

– Jeg kan puste litt lettet ut over å ha vunnet det første poenget for Europa, men det er lørdag og søndag de fleste poengene deles ut. Vi fikk en god følelse fra start, og det var det vi ønsket, sa Ruud, som fikk beste karakter fra visekaptein Thomas Enqvist.

– Jeg er veldig imponert over Caspers prestasjon. Det var veldig viktig for oss. Det var masse folk og mye nerver, og da var kvaliteten i spillet svært imponerende, sa han.

Laver Cup tennis (hardcourt innendørs), lagturnering i Boston, Massachusetts, 1. dag:

Europa – Resten av verden 3-1

Fredag: Casper Ruud – Reilly Opelka 6-3, 7-6 (7-4), Matteo Berettini – Felix Auger-Aliassime 6-7 (3-7), 7-5, 10-8, Andrej Rublev – Diego Schwartzman 4-6, 6-3, 11-9, Berettini/Alexander Zverev – John Isner/Denis Shapovalov 6-4, 6-7, 1-10

Turneringen fortsetter lørdag og avsluttes søndag. Det spilles tre single- og en doublekamp hver dag.

Seirer er verd ett poeng fredag, to lørdag og tre søndag. Første lag til 13 poeng er vinner.