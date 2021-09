To år på rad har den franske kjempen Ble du Gers (V75-1) vunnet Oslo Grand Prix, som er Norges største internasjonale travløp. I fjor (bildet) var det Per Oleg Midtfjeld som kusket, i år var det Åsbjørn Tengsareid. Denne lørdagen tar sjefen sjøl, Frode Hamre, med seg den 10 år gamle hesten til Trondheim og Leangen. Ekvipasjen blir en klar banker for oss. (Fredrik Hagen/NTB)