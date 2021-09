Per Strand Hagenes rykket til gull i junior-VM

Strand Hagenes avgjorde fellesstarten da det sto igjen seks kilometer. Dette er Norges første medalje under årets VM og også tidenes første norske VM-gull i juniorklassen.

– Jeg måtte tette luka til utbryterne. Så jeg måtte kjøre hardt i bakken før også. Jeg satt der med tre franskmenn, så jeg visste det ble vanskelig. Men jeg visste også at jeg skulle ta den svingen først og gå for det. Jeg hadde en franskmann på hjulet, men så så jeg bakover at jeg fikk meter på meter. Da var det bare å krumme nakken og kjøre så hardt jeg kunne til mål, sier Hagenes i et intervju på TV 2.

18-åringen fra Sandnes er regnet for et av de største talentene i norsk sykkelsport. Han vant NM i Agder tidligere i år, og de neste to årene blir han å se på Visma-Jumbos utviklingslag.

– Han er det jeg vil kalle en gudegave til norsk sykkelsport. Vi har noen sånne innimellom - Hushovd, Kristoff, Boasson-Hagen. Han er i den kategorien, så det kan vi glede oss over, sier TV 2s sykkelekspert Mads Kaggestad.